Medallista de oro en Santiago 2023 estalla contra el periodismo tras no ganar premio al mejor del año

Rodrigo Rojas fue una de las grandes figuras del Team Chile en Santiago 2023. El karateca logró una tremenda actuación en la competencia de +84 kilos varones, colgándose la medalla de oro, una de las últimas que consiguió la representación nacional en los Panamericanos.

Curiosamente, ese mismo día, unos minutos más temprano, Valentina Toro también consiguió medalla de oro en su categoría del karate, cerrando una jornada brillante para aquel deporte. Ambos, en camarines, se fundieron en un fuerte abrazo en señal de alegría.

Rodrigo Rojas arremete contra el CPD Chile

Sin embargo, ahora la situación parece ser otra. Y es que Rodrigo Rojas arremetió contra el Círculo de Periodistas Deportivos tras no ganar el premio al mejor del año en su deporte. ¿Quién ganó ese premio? Valentina Toro, que captó la mayor cantidad de votos por parte de la prensa especializada.

Rojas, en un video colgado en redes sociales, señaló que “estoy bien triste, desilusionado. Como no es primera vez que me sucede, quise expresarlo. Me pasó en 2016 cuando fui campeón panamericano, en ese entonces la Gabi Bruna (otra karateca) dijo que yo era el merecedor”.

“Ver que hoy pasan cosas similares sin duda me dejan triste. Es un premio súper importante, con mucha historia y prestigio. Si bien no es algo que tú busques cuando compites o un objetivo de conseguir, sí habla muy bien de tu año y creo que este 2023 fue el mío”, agregó.

“Simplemente quería buscar una forma de invitar a los periodistas que están involucrados en esta votación a revisar los métodos por los que están eligiendo a los deportistas. Invitarlos a investigar más sobre los logros de cada deportista, porque estoy seguro de que más de un atleta ha estado en mi situación”, destacó.

“Quiero recalcar que no busco desmerecer el triunfo de alguno de mis compañeros, con quienes tuvimos un año increíble”, recalcó. Por su parte, Valentina Toro solo se remitió a compartir el reel subido por su compañero, señalando “todo mi apoyo para el capitán Rodrigo Rojas”.

¿Cómo es el sistema de votación de los premios entregados por el Círculo de Periodistas Deportivos?

Cada periodista asociado a la entidad recibe una lista con los candidatos y sus logros durante el año. Así, el profesional elige a quien le parece que fue el mejor en cada deporte, con la opción de agregar un candidato en caso de que este no aparezca en el listado inicial. Solo para el mejor de los mejores se organiza una comisión experta.

