Cristian Garin se suma a las críticas al Chile Open: "Es la peor cancha en la que he jugado"

Cristian Garin (83°) se sumó a las críticas por el estado del Court Central del Chile Open. El tenista nacional no buscó excusas por su derrota ante Tomás Barrios (111°) en el debut, pero reconoció que la cancha de arcilla no estaba en las mejores condiciones e hizo una dura evaluación.

“En cuanto a la cancha, no me gusta decirlo porque disfruto mucho este torneo, pero es la peor en la que jugado por lejos en torneos ATP. No sé qué habrá pasado que empeoró tanto, creo que con la cancha en este estado puede pasar cualquier cosa, puede ganar cualquiera”, dijo en conferencia de prensa.

El español Roberto Carballés Baena, también eliminado en primera ronda, fue el más duro con el torneo. “Me parece una vergüenza que se juegue un ATP en esta pista, me parece peligroso para los jugadores. Espero que no se vuelva a hacer este torneo. Es una mierda. No se puede jugar”, dijo a Clay.

El Chile Open se defendió en la voz de Catalina Fillol, directora del torneo. “Llevamos meses trabajando para tener una cancha central de primer nivel”, aseguró.

“Nosotros como organización estamos siempre preocupados de incorporar mejoras y que nuestro torneo siga creciendo permanentemente. De momento hemos reforzado nuestros equipos de mantención para intensificar la humedad de la cancha”, agregó.

