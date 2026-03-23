Este lunes comienza una de las semanas más importantes del año para Ignacio Bahamondes (17-6-0). El peleador nacional de artes marciales mixtas vuelve a subir al octágono más famoso del mundo para protagonizar una atractiva contienda en una nueva edición de UFC Fight Night, esta vez desde el Climate Pledge Arena de Seattle.
El evento de UFC tendrá como protagonistas al nigeriano Israel Adesanya y al estadounidense Joe Pyfer en la pelea estelar. Sin embargo, los ojos de Chile y gran parte de Sudamérica estarán puestos en la cartelera preliminar entre Bahamondes y el azerbaiyano Tofiq Musayev (22-6-0), en la división de peso ligero.
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Musayev es un experimentado peleador, conocido por su poder de nocaut y su agresividad en el striking. Actualmente cuenta con 22 victorias —18 de ellas por KO— y solo 6 derrotas a su haber. En su última pelea en UFC cayó derrotado ante Myktybek Orolbai por sumisión.
¿Cuándo es UFC Seattle y a qué hora es la pelea de Ignacio Bahamondes?
UFC Seattle se realizará este sábado 28 de marzo en el Climate Pledge Arena de Seattle, en los siguientes horarios:
Horario en Chile
- Cartelera preliminar: 18:00 horas.
- Pelea de Bahamondes: aprox. 20:00 horas.
- Cartelera estelar: 21:00 horas.
¿Dónde ver en Chile por TV o streaming?
El evento de MMA, incluida la pelea de Ignacio “La Jaula” Bahamondes, no se podrá ver por TV en Chile y estará disponible únicamente vía streaming en la plataforma Paramount+, mediante suscripción.
- Streaming: Paramount+.
- Planes: desde $4.299 mensuales en Chile.
- Sitio web: www.paramountplus.com.
Cartelera completa UFC Seattle
Principales
- Israel Adesanya vs. Joe Pyfer – Peso mediano (evento principal)
- Alexa Grasso vs. Maycee Barber – Peso mosca femenino
- Michael Chiesa vs. Carlston Harris – Peso wélter
- Julian Erosa vs. Lerryn Douglas – Peso pluma
- Mansur Abdul-Malik vs. Yousri Belgaroui – Peso mediano
- Terrance McKinney vs. Kyle Nelson – Peso ligero
Preliminares
- Ignacio Bahamondes vs. Tofiq Musayev – Peso ligero
- Chase Hooper vs. Lance Gibson Jr. – Peso ligero
- Marcin Tybura vs. Tyrell Fortune – Peso completo
- Casey O’Neill vs. Gabriella Fernandes – Peso mosca femenino
- Navajo Stirling vs. Bruno Lopes – Peso semi-pesado
- Ricky Simon vs. Adrian Yanez – Peso gallo
- Alexia Thainara vs. Bruna Brasil – Peso paja femenino
- Zhu Kangjie vs. Marcio Barbosa – Peso pluma
En resumen
- Ignacio Bahamondes vuelve al octágono este sábado 28 de marzo en UFC Seattle.
- El chileno enfrenta al azerbaiyano Tofiq Musayev en preliminares, aprox. a las 20:00 horas de Chile.
- El evento será estelarizado por Israel Adesanya vs. Joe Pyfer y se verá solo por streaming en Paramount+.