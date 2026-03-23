Este lunes comienza una de las semanas más importantes del año para Ignacio Bahamondes (17-6-0). El peleador nacional de artes marciales mixtas vuelve a subir al octágono más famoso del mundo para protagonizar una atractiva contienda en una nueva edición de UFC Fight Night, esta vez desde el Climate Pledge Arena de Seattle.

El evento de UFC tendrá como protagonistas al nigeriano Israel Adesanya y al estadounidense Joe Pyfer en la pelea estelar. Sin embargo, los ojos de Chile y gran parte de Sudamérica estarán puestos en la cartelera preliminar entre Bahamondes y el azerbaiyano Tofiq Musayev (22-6-0), en la división de peso ligero.

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Musayev es un experimentado peleador, conocido por su poder de nocaut y su agresividad en el striking. Actualmente cuenta con 22 victorias —18 de ellas por KO— y solo 6 derrotas a su haber. En su última pelea en UFC cayó derrotado ante Myktybek Orolbai por sumisión.

¿Cuándo es UFC Seattle y a qué hora es la pelea de Ignacio Bahamondes?

UFC Seattle se realizará este sábado 28 de marzo en el Climate Pledge Arena de Seattle, en los siguientes horarios:

Horario en Chile

Cartelera preliminar: 18:00 horas .

. Pelea de Bahamondes: aprox. 20:00 horas .

. Cartelera estelar: 21:00 horas.

¿Dónde ver en Chile por TV o streaming?

El evento de MMA, incluida la pelea de Ignacio “La Jaula” Bahamondes, no se podrá ver por TV en Chile y estará disponible únicamente vía streaming en la plataforma Paramount+, mediante suscripción.

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Streaming: Paramount+.

Paramount+. Planes: desde $4.299 mensuales en Chile.

desde $4.299 mensuales en Chile. Sitio web: www.paramountplus.com.

Cartelera completa UFC Seattle

Principales

Israel Adesanya vs. Joe Pyfer – Peso mediano (evento principal)

Alexa Grasso vs. Maycee Barber – Peso mosca femenino

Michael Chiesa vs. Carlston Harris – Peso wélter

Julian Erosa vs. Lerryn Douglas – Peso pluma

Mansur Abdul-Malik vs. Yousri Belgaroui – Peso mediano

Terrance McKinney vs. Kyle Nelson – Peso ligero

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Preliminares

Ignacio Bahamondes vs. Tofiq Musayev – Peso ligero

Chase Hooper vs. Lance Gibson Jr. – Peso ligero

Marcin Tybura vs. Tyrell Fortune – Peso completo

Casey O’Neill vs. Gabriella Fernandes – Peso mosca femenino

Navajo Stirling vs. Bruno Lopes – Peso semi-pesado

Ricky Simon vs. Adrian Yanez – Peso gallo

Alexia Thainara vs. Bruna Brasil – Peso paja femenino

Zhu Kangjie vs. Marcio Barbosa – Peso pluma

En resumen