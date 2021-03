Roger Federer vuelve a jugar esta semana en el ATP de Doha: "Mis expectativas son bajas"

Roger Federer volverá a jugar después de más de un año en el ATP 250 de Doha que se disputa desde el 8 hasta el 14 de marzo.

El tenista de 39 años dice que no tiene demasiadas expectativas para este torneo y que su idea es ir sumando partidos para llegar a Wimbledon a su 100%.

“Primero habrá que ver en estos primeros torneos cómo van los entrenamientos y cómo se dan las cosas en los partidos. Todavía estoy en período de construcción, buscando sentirme mejor dentro de la cancha, verme cada día más fuerte, más rápido, más preciso. Espero llegar a Wimbledon al 100% de mis posibilidades, ese es uno de mis objetivos. Las expectativas que tengo son bajas, pero quizá me sorprenda a mí mismo tal y como ya hice en los entrenamientos de estas últimas tres semanas”, señaló Roger en conferencia de prensa previa a Doha.

Sobre su sensación al volver al circuito en plena pandemia, expresó: “En las primeras rondas no se notará una gran diferencia, pero cuando empiecen a pasar los días y lleguen las rondas importantes, como por ejemplo unos cuartos de final o un partido por el título, entonces sí que se sentirá un poco más extraño. La sensación de no jugar delante de la gente debe ser rarísima, pero aquí al menos habrá dos mil espectadores, es más que cero. Poco a poco iré descubriendo cómo funciona toda con el tema de los viajes y las cuarentenas, de momento soy agradecido, estoy muy contento por poder volver a competir. Si aquí en Doha gano un par de partidos, me iré contento”.

Roger dice que aprovechó sus vacaciones para descansar y que aún tiene mucha energía para continuar en el circuito: “No escuché a mucha gente diciendo que Roger Federer tenía que retirarse, preferí estar un poco más alejado de los medios de comunicación. Creo que el tiempo que te pierdes cuando estás lesionado puedes luego añadirlo al final de tu carrera, una vez regresas. En mi caso, lo he aprovechado para disfrutar de mi familia y tomarme un descanso, que nunca viene mal. También tuve tiempo para chequear cada resultado, estuve al tanto de todo lo que pasaba, incluyendo resultados de torneos Challenger o de dobles. El circuito es mi segunda familia y también les eché de menos, ahora volveremos a vernos cada día”,

Acerca de la competencia que mantendrá con Djokovic y Nadal, aseveró: “Creo que es un gran debate el que generamos, un debate que es bueno tener. Lo que han conseguido tanto Novak como Rafa en los últimos tiempos es algo extraordinario, ellos tampoco tienen 25 años ahora, pero ahí siguen, en lo más alto. Quizá para ellos yo sea, en cierto modo, la vara con la que medir todo en términos de edad, como en su día Pete Sampras lo fue para mí”.

Respecto del español, añadió: “Le he visto crecer desde que era un niño, lo he visto delante de mis ojos. Es una de esas personas dentro del mundo del tenis a la que podría llamar en cualquier momento y contarle algo que quedara entre los dos, un secreto. Aprecio mucho que hayamos podido construir una relación como la que tenemos”.

Finalmente, en cuanto a su lesión, indicó: "En estos momentos el dolor está bajo control, así que los próximos 3-5 meses van a ser muy interesantes, ahí es cuando sabremos cómo responde la rodilla. No puedo asegurar que aguanta hasta donde yo quiera, pero confío en que así sea. Estos últimos cinco días he podido entrenar durante dos horas y media cada jornada, así que la reacción es positiva. Pero claro, los partidos de competición son otra cosa”.