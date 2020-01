Ver EN VIVO WWE Royal Rumble 2020

El camino de la WWE comenzará este domingo con la edición 33 del Royal Rumble en el Minute Maid Park de Houston, en Texas, en que los 30 luchadores irán con el gran objetivo de alcanzar un lugar en el combate por el título del WrestleMania.

Este será el primer gran evento de la lucha este año y que tiene como gran atractivo la Batalla Real, pelea que consiste justamente en enfrentar a todos los participantes, empezando con dos personas y cada minuto y medio va entrando otro al ring, hasta que solo uno quede de pie en el final. Tambipen habrá una batalla similar femenina por tercer año consecutivo.

Entre los participantes más destacados, se encuentran Brock Lesnar, Seth Rollins, Roman Reigns y Rey Mysterio.

Aún hay 6 figuras que no han sido confirmados para la batalla masculina y que se mantienen bajo siete llaves, entre ellos el regreso de Edge, CM Punk, Finn Bálor, Booker T y hasta ha sonado John Cena. En la batalla femenina suena la luchadora Naomi como gran sorpresa.

Además de la Batalla Real, se disputarán los siguientes combates:

- Roman Reigns vs. King Corbin.

- Shinsuke Nakamura (con Sami Zayn y Cesaro) (c) vs. Braun Strowman por el Campeonato Intercontinental de la WWE

- The New Day (Big E & Kofi Kingston) vs. The Miz & John Morrison por el Campeonato en Parejas de SmackDown

- Becky Lynch vs. Asuka por el Campeonato Femenino de RAW

- The Fiend Bray Wyatt vs. Daniel Bryan por el Campeonato Universal de WWE.

Día y hora: ¿Cuándo es WWE Royal Rumble 2020?

WWE Royal Rumble 2020 será este domingo 26 de enero cerca de las 20 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite WWE Royal Rumble 2020?

WWE Royal Rumble 2020 será transmitido en televisión por Fox Action (19:00 horas) y Fox Sports 1 (21:00 horas), en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Fox Action

VTR: 479 (SD) - 812 (HD)

DIRECTV: 561 (SD) - 1561 (HD)

ENTEL: 290 (SD)

CLARO: 282 (SD) - 782 (HD)

GTD/TELSUR: 275 (SD) - 276 (HD) - 805 (HD)

MOVISTAR: 648 (SD) - 930 (HD)

TU VES: 272 (SD)

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming WWE Royal Rumble 2020?

Si buscas un link para ver en vivo y online WWE Royal Rumble 2020, podrás hacerlo en Fox Play y WWE Network.