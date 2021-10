Valparaíso recibe la penúltima escala de Red Bull Neymar Jr´s Five rumbo a la Final Nacional

Red Bull Neymar Jr´s Five

Red Bull Neymar Jr´s Five

Red Bull Neymar Jr´s Five, el cinco contra cinco más grande del mundo, continúa este fin de semana con sus etapas clasificatorias rumbo a la Final Nacional del 7 de noviembre. Tras comenzar en el Club Palestino de Santiago, viajar hasta Playa Cavancha en Iquique y continuar en Playa Las Almejas de Antofagasta, es el turno de llegar a Valparaíso.

Este sábado 30 de octubre, desde las 9:00 de la mañana, la clasificatoria se toma la Plaza Sotomayor, buscando al representante de la Región de Valparaíso que, al igual que los otros equipos clasificados, sueña con el viaje a Qatar y así disputar la Final Internacional 2021.

En la última edición, que no se pudo completar por la contingencia mundial del 2020, "Ah no puedo" fue quien se llevó el primer lugar sacando del podio a los tricampeones "No por ná".

El torneo de inscripción gratuita, que considera a jugadores de entre 16 y 25 años con excepción de dos mayores por equipo, se caracteriza por su ágil formato que enfrenta a cinco jugadores por lado y en donde el equipo que recibe un gol pierde a un integrante por el resto del partido hasta que no quede ninguno en cancha o se acaben los diez minutos establecidos por encuentro.

Si eres de la Región de Valparaíso y quieres participar de la edición 2021 de Red Bull Neymar Jr´s Five, puedes inscribirte en la página web oficial, al igual que si eres de la Región Metropolitana, para la última jornada clasificatoria del 6 de noviembre en Espacio Don Oscar de Maipú.

Considerando las restricciones sanitarias, la edición 2021 de Red Bull Neymar Jr´s Five recibirá 80 equipos por clasificatoria, donde todos los jugadores deben contar con su Pase de Movilidad al día, que se obtiene en la web Me Vacuno del Gobierno de Chile.

ASÍ VAN LAS CLASIFICATORIAS DE CHILE

- Santiago - Club Palestino / 02 de octubre/ ILUMINATI

- Iquique - Playa Cavancha / 16 de octubre/ CAMBA PIZZERO

- Antofagasta - Las Almejas / 23 de octubre/ AFTA

- Valparaíso - Plaza Sotomayor / 30 de octubre

- Santiago - Espacio Don Oscar / 06 de noviembre

- Final Nacional - Por confirmar / 07 de noviembre