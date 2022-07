Rafael Nadal vs Botic Van De Zandschulp | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING los octavos de final de Wimbledon

Rafael Nadal (4°) tendrá un complicado compromiso este lunes, cuando se vea las caras ante Botic Van De Zandschulp (25°) por los octavos de final de Wimbledon 2022. El manacorí deberá mostrar su mejor cara si quiere continuar con su invicto en Grand Slam durante la presente temporada.

El 22 veces ganador de Grand Slams viene con confianza luego de superar en tercera ronda a Lorenzo Sonego (54°), por parciales de 6/1, 6/2 y 6/4. Tras dos primeras rondas en que había tenido que prolongar sus partidos a cuatro mangas, Rafa mostró su mejor nivel en lo que va del troneo y despachó al italiano sin grandes problemas.

Sin embargo, su rival de cuarta ronda no será un trámite. Si bien se trata de un jugador que no ha ganado títulos, si pasa por el mejor momento de su carrera. El neerlandés tiene como mejor resultado en Grand Slams los cuartos de final del US Open 2021, cuando llegó a cuartos de final proveniente desde la qualy.

Hace un año, Van De Zandschulp estaba en el puesto 139 del mundo. Sin embargo, ya metido dentro de los 30, ha podido jugar torneos más importantes, haciendo tercera ronda en Roland Garros y el Australian Open, además de los Masters 1000 de Roma, Madrid e Indian Wells.

El español y el neerlandés se han visto la cara en solo una ocasión, hace unas semanas de hecho. Fue en Roland Garros 2022, con triunfo de Rafa por 6/3, 6/2 y 6/4.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Rafael Nadal vs Botic Van De Zandschulp?

Rafael Nadal vs Botic Van De Zandschulp juegan este lunes 4 de julio a las 12:30 horas de chile aproximadamente.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Rafael Nadal vs Botic Van De Zandschulp?

Wimbledon será transmitido por las señales de ESPN 2 y ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Rafael Nadal vs Botic Van de Zandschulp?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.