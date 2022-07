Nicolás Jarry vs Thiago Monteiro | Ver EN VIVO y ONLINE al Nico por la ronda 32 del ATP Gstaad

Este martes Nicolás Jarry (118°) volverá a la acción de un torneo ATP, cuando por la ronda de 32 del torneo de Gastaad enfrente al brasileño Thiago Monteiro (72°) en la cancha 1 del estadio Roy Emerson Arena de Suiza.

Partidazo donde el tenista nacional, actual número 3 de Chile, hará su estreno en el cuadro principal tras haber hecho una qualy impecable, eliminando en la primera ronda del clasificatorio al italiano Flavio Cobolli por parciales de 7-6 y 7-5, para posteriormente volver a celebrar, esta vez, ante el checo Vit Kopriva por un doble 6-4, avanzando así al cuadro principal del torneo suizo.

Su rival en esta jornada será el brasileño Thiago Monteiro. El tenista nacido en Fortaleza justamente fue el último contrincante que tuvo el Nico en su última aventura en un torneo ATP, fue en el mes de febrero de este 2022, donde por la primera ronda del Chile Open, el nieto de Jaime Fillol cayó por 7-6 y 6-4, quedando tempranamente eliminado del torneo disputado en San Carlos de Apoquindo.

Un aliciente para Nicolás Jarry es que el vencedor de esta llave ante Monteiro enfrentará en octavos de final al ganador de la serie animada por el también nacional, Cristian Garin y el germano Yannick Hanfmann.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Nicolás Jarry vs Thiago Monteiro?

Nicolás Jarry vs Thiago Monteiro juegan este martes 19 de julio no antes de las 08:00 AM hrs de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING a Nicolás Jarry vs Thiago Monteiro?

El partido será transmitido en territorio nacional por streaming en STAR+.