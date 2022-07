Cristian Garin vs Yannick Hanfmann | Ver EN VIVO y ONLINE a Gago en su estreno por el ATP Gstaad

Este martes Cristian Garin hará su estreno en el ATP 250 de Gstaad. Gago, actual número 70 del ranking ATP, enfrentará por la ronda de 32 al alemán Yannick Hanfmann (152°).

Gran encuentro a desarrollarse en el estadio Roy Emerson Arena de Suiza y que marcará la vuelta a las canchas del nacional, quien viene de realizar una gran campaña en el Grand Slam de Wimbledon, al lograr llegar a la ronda de cuartos de final, donde caería frente al posterior finalista, Nick Kyrgios, por parciales de 6-4, 6-3 y 7-6.

El nacional, sin embargo, tuvo una dura noticia esta semana, ya que vivió una dura caída en el ranking ATP, al bajar catorce puestos y ubicarse número 70, siendo superado en el registro por Alejandro Tabilo, quien, a pesar de no sumar puntos, sufrió un alza de cuatro puestos, del 72 al actual 68 del mundo.

En lo que respecta al duelo de este martes, Garin enfrentará por segunda vez en el circuito al alemán Hanfmann, a quien derrotó el 2020 en la ronda de octavos de final del ATP de Hamburgo por 6-2 y 7-6.

Duelo importante para Garin, que de ganar este encuentro enfrentará en la siguiente ronda al vencedor de la llave protagonizada por Nicolás Jarry y el brasileño Thiago Monteiro.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Cristian Garin vs Yannick Hanfmann?

Cristian Garin vs Yannick Hanfmann juegan este martes 19 de julio no antes de las 06:40 AM hrs de Chile.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING a Cristian Garin vs Yannick Hanfmann?

El partido será transmitido en territorio nacional por streaming en STAR+.