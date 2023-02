El Ingeniero Pellegrini le dio un consejo hace casi 25 años a Víctor Hugo Castañeda. Y nunca lo olvidó, pues la recomendación del DT del Betis fue que jugara golf. "Y no lo puedo dejar ya, es adictivo", le contó a RedGol el ex DT y jugador de la U. de Chile.

Víctor Hugo Castañeda tiene la vista fija en su siguiente desafío deportivo. El Abierto La Serena Golf, que comenzará este 10 de febrero. El ex jugador y director técnico de Universidad de Chile es un asiduo competidor a nivel amateur en esta disciplina, que conoció hace mucho tiempo.

El popular VHC conversó con RedGol y se refirió a esta relación que tiene con este deporte y este torneo que disputará. "No he tenido mucha práctica, vienen los mejores jugadores de Chile a nivel amateur. Los campeones profesionales juegan aparte, yo soy senior. Hace dos o tres años salí segundo, he estado ahí peleando", le dijo a nuestro Paulo Flores.

"El golf es mi hobby, mi deporte alternativo. A medida que pasan los años cuesta más correr, duelen más las articulaciones. El golf ayuda mucho. El deportista tiene una coordinación y el golf requiere de eso. Pero la brutalidad del jugador de fútbol aparece en cualquier momento. Uno piensa que pegándole fuerte va a llegar más lejos. Y eso no es así. Esto es sinónimo de elegancia, de técnica, es un deporte de milímetros. La precisión de los jugadores profesionales es tremenda. Lo mejor de todo es que acá uno compite con la cancha, no con los otros que van jugando. Me ha ayudado mucho a mejorar la tolerancia a la frustración", relató el nacido en San Vicente de Tagua Tagua.

VH Castañeda: "Pellegrini me aconsejó jugar al golf"

Por cierto, también profundizó en cómo llegó a cambiar los arcos por hoyos. "Cuando me recibí de entrenador, el año 98, al entregarme el título Manuel Pellegrini me dice 'le puedo dar un consejo?'. Sí, claro. 'Juegue al golf'. Yo le dije 'estás loco, eso es para los viejos'. Y me dice 'está muy equivocado, en la cancha de golf va a estar usted y la pelota. Es una vía de escape muy buena'. Llegué a trabajar a La Serena en 2005 y empecé en 2007 a descubrir el golf. Y ya no lo puedo dejar, ese es el tema, es adictivo", confesó el ex DT de los granates y también del Romántico Viajero.

"Hace un tiempo largo, el golf era un deporte muy elitista. También le decían a Manuel Pellegrini que 'usted, Pellegrini Ripamonti puede jugar al golf, yo Castañeda Vargas de adónde'. Y me dijo que no, que juegue no más. Y acá en el club de Coquimbo y de La Serena, hay mucha gente que trabaja en la construcción, en el campo, algunos gásfiter. Es muy entretenido, acá se está haciendo un poco más masivo y menos de élite que hace 15 años", reconoce también Víctor Hugo Castañeda respecto de este deporte, donde cuenta con un hándicap 9.

Castañeda, los futbolistas y el golf: "Creo que Esteban Paredes va bien"

Por cierto, son varios los futbolistas y ex jugadores que han mostrado afición por el golf. Uno es Esteban Paredes, quien por estos días realiza la pretemporada con San Antonio Unido. "He jugado con él y lo hace bastante bien, aunque lleva menos tiempo jugando que yo. Creo que él va bien. Marco Antonio Figueroa también jugaba bastante bien", comentó VHC en conversación con RedGol.

Otro que se dedica con frecuencia al golf es Nicolás Castillo. "Me dicen que Nico Castillo juega muy bien, yo no he jugado con él, no lo conozco. Marcelo Díaz está aprendiendo", contó VHC en alusión al ex atacante del América de México y al volante central de Audax Italiano.