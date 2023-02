El legendario exbasquetbolista, considerado el mejor de todos los tiempos, pasó a ser un adulto mayor este 17 de febrero, pero eso no quita ni un ápice de todo lo que hizo el 23 en su carrera como jugador. Un sinfín de registros dignos de aplaudir de pie, y que nadie ha logrado superar. ¡Aquí el detalle!

Michael Jordan de seguro es el primer nombre que se le viene a la cabeza cuando le hablan de básquetbol, independiente de si es o no fanático de aquel deporte. El ídolo histórico de los Chicago Bulls, considerado por la mayoría de aficionados y especialistas como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, cumple 60 años este viernes 17 de febrero.

Según la OMS, llegar a soplar sesenta velitas implica que uno pasa a convertirse en un adulto mayor, y aunque no nos guste la idea hay que asumir que hasta las más grandes leyendas envejecen. Eso sí, esto no quita ni un ápice de las increíbles hazañas y logros que "Air Jordan" grabó en la mente y corazón de los seguidores, y hay récords que todavía no le quitan.

Los increíbles récords de Michael Jordan, que cumple 60 años

Jordan jugó 15 temporadas en la NBA, y el nacido en Brooklyn sencillamente rompió todo. Es el jugador que más trofeos ganó, con 22: seis campeonatos de la liga estadounidense, otros seis de MVP en Finales, cinco de MVP en temporada regular, tres MVP del All-Star Game, una condecoración como el Mejor Defensor de la NBA y un único premio al Rookie del año. Difícil que alguien le quite ese trono, ya que quien lo sigue, Bill Russel con 16 trofeos, ya falleció.

Justamente una de esas distinciones le da otro récord a quien se denominó a si mismo como el "Jesús Negro". Con los Bulls, Jordan fue campeón de la NBA en 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998, y en todas esas oportunidades fue premiado como el MVP de las Finales. Y es el único que ha logrado esa cantidad. Le siguen LeBron James con 4, y Tim Duncan con Shaquille O'Neal suman tres cada uno.

Para Michael Jordan nada es imposible y eso lo demostró como jugador. Atacaba y defendía como solo el mejor de todos los tiempos puede hacer, y en 1987-88 se coronó como el MVP de la temporada, el Mejor Defensor de la NBA y alzó el título como máximo anotador gracias a los 2.868 puntos que marcó. Una locura.

Otro de los grandes registros que suma Michael Jordan es que alcanzó 10 títulos en su carrera como máximo anotador, y también ostenta ser quien tiene el mayor promedio de puntos en unas Finales de la NBA, con 41 puntos en seis partidos en 1993. Junto con eso, también ostenta el mayor promedio de puntos en toda la historia de la liga estadounidense, con 30,12 puntos por partido. Una bestia.

¿Creía que eso era todo? ¡No! La lista suma y sigue. Jordan jugó varios duelos de Playoffs, y en ellos solo un rival pudo conseguir un mejor promedio de puntos que él. Claro, cuando vea el número se va a impactar. Jordan superó a 269 de 270 rivales, ese único afortunado fue Terry Cumming de Milwaukee Bucks.

Finalmente, hay otro dato digno de aplaudir de pie: Jordan jamás disputó un séptimo partido en las Finales de la NBA. Ninguno de todos los equipos que enfrentó en aquella instancia para alzar los seis titulos que tiene logró pasar de los seis duelos, y los Lakers cayeron en cinco.