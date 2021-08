Belinda Bencic perdió la final del dobles femenino y no pudo emular a Nico Massú

El chileno Nicolás Massú sigue siendo el único tenista de la historia en ganar medallas de oro en singles y dobles en los Juegos Olímpicos.

Este domingo la suiza Belinda Bencic (12° del WTA) estuvo cerca de igualar la marca del Vampiro en Atenas 2004, pero sucumbió en la final del dobles femenino de Tokio 2020.

La tenista helvética venía de ganar la presea dorada en el singles tras derrotar a la checa Marketa Vondrousova (42°), por 7-5, 2-6 y 6-3.

En el dobles, junto a Victorija Golubic, perdió por 7-5 y 6-1 ante la dupla de República Checa compuesta por Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova en una hora y 26 minutos.

De todas formas, Bencic logró algo que no pudo hacer ni Federer, ni Wawrinka y le dio el primer oro individual en tenis a su país.

Tras la vicoria, Bencic reveló: "Roger me mandó un mensaje esta mañana. Me dijo que hoy era un buen día para cumplir mis sueños. Me hizo muy feliz: todo esto también va por Martina y por Roger, ellos han conseguido muchísimas cosas que yo jamás podré lograr. Es por ello que esta victoria también es para Martina y para Roger".