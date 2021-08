Boxeador colombiano hace retirar a su rival japonés en silla de ruedas pero los jueces le dan el triunfo al local

En los cuartos de final del peso mosca de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se vivió una de las grandes polémicas cuando el colombiano Yuberjen Martínez perdió su combate a manos del local Ryomei Tanaka, quien parecía había sufrido el peor castigo pero el jurado no dudó en darle un resultado favorable.

De hecho, el pugilista japonés se tuvo que ir en silla de ruedas del cuadrilátero mientras que el cafetalero no acusaba mayores problemas físicos al terminar el combate. De hecho en el primer round fue el claro dominador y solo el juez peruano Miguel Bobadilla quien no lo vio como el ganador.

Para el segundo round fueron tres los que se inclinaron en favor del asiático Tanaka, quien es hermano de Kosei, tres veces campeón del mundo. Para el tercer capítulo el japonés estaba sangrando y cuando se esperaba una clara decisión en favor del sudamericano, sorpresivamente el local fue anunciado como el vencedor.

Martínez se mostró visiblemente molesto. "No sé qué vieron los jueces en este combate, la verdad que fue un combate muy fuerte, pero le conecté los mejores golpes. Aparte de todo, me sentí ganador, soy muy sincero frente a mi combate. Me sentí ganador en los tres asaltos. Siento, pues, que ha sido algo muy injusto por parte de los jueces. Son muchos años de preparación, la verdad es bastante doloroso", afirmó.

Tanaka salió en silla de ruedas del combate. (Foto: Getty Images)

De esta manera, el boxeador colombiano se queda sin oportunidades de volver al podio, tal como lo hizo en Río 2016 donde se llevó la plata y queda sin lugar para las medallas por lo que debe conformarse con el diploma olímpico.