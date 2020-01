Horario y dónde ver en vivo y en directo España de Rafael Nadal vs Bélgica por los cuartos de final de ATP Cup

La ATP Cup brindará otra gran espectáculo y promesa de buen tenis esta madrugada cuando el equipo español liderado por el mejor tenista del orbe se enfrente a Bélgica en Sydney.

Rafael Nadal y su equipo han sido los mejores del torneo con un rendimiento perfecto de nueve victorias, colocándose como los principales candidatos, tras vencer en series de 3-0 a Japón, Uruguay y Georgia. El número 1 ha tenido una performance destacada y luchará contra David Goffin (11°) en el duelo central de la serie.

Pero primero serán los números 2 de cada país los que abran la noche, con el duelo entre un inspirado Roberto Bautista Agut (11°) y el experimentado Steve Darcis (200°), para luego darle el paso a Rafa y Goffin. El dobles cerrará la serie, a falta de confirmación, con las parejas compuestas por Carreño Busta y el mismo Nadal vs Gille y Vliegen.

Día y hora: ¿Cuándo juegan España vs Bélgica por los cuartos de final de ATP Cup?

La serie entre España y Bélgica está programada para la madrugada de este viernes 10 de enero no antes de las 4:00 AM, dejando el duelo Nadal vs Goffin para cerca de las 6:30 am.

Televisión: ¿Quién transmite la serie España vs Bélgica por los cuartos de final de ATP Cup?

España vs Bélgica por los cuartos de final de ATP Cup será transmitido en vivo por televisión en ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Final 8 !!! Let’s gooo !!! ������������������������ pic.twitter.com/RarX4oza4m — David Goffin (@David__Goffin) January 8, 2020

Online: ¿Dónde seguir por streaming España vs Bélgica por los cuartos de final de ATP Cup?

Si buscas un link para ver por internet en vivo el duelo España vs Bélgica por los cuartos de final de ATP Cup, podrás hacerlo en ESPN Play.