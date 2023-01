El actor Jaan Roose cuenta con una gran experiencia en hazañas extremas, porque a los 12 años comenzó a practicar slacklining, deporte de equilibrio en el que se usa una cinta que se engancha entre dos puntos de anclaje, generalmente árboles, y se tensa. Por si fuera poco, es conocido por ser el primer y único atleta en hacer un doble backflip (piernas) mientras ganaba el World Slackline Masters 2019 en Múnich, Alemania.

El doble de acción de películas de Hollywood como Assassin's Creed tiene récords para enmarcar como cruzar una línea de 28 metros entre los rascacielos de Sarajevo a 80 metros de altura. Pero, ahora se anota una nueva marca en Kazajistán.

El oriundo de Estonia cruzó los "colmillos" de la meseta de Ustyurt, en la península de Mangyshlak, separados por 500 a 200 metros de altura, con más de 50° de temperatura y fuertes vientos de la zona.

Respetando todos los requisitos ecológicos del lugar, el equipo de cámaras pasó cinco días filmando la nueva pieza de Red Bull y estrenar este emplazamiento único.

"Bozzhyra es todo un reto y es uno de los proyectos más difíciles, pero al mismo tiempo más bellos, que he emprendido nunca. Cuando vi fotos de Bozzhyra me impresionaron, pero cuando llegué aquí, me quedé alucinado por la belleza sobrenatural del lugar. El hecho de que aquí hubiera un océano aviva la imaginación", comentó Roose emocionado tras esta grabación.