Un irregular paso por la ATP Cup tuvo Christian Garin (17°). Perdió dos partidos y ganó uno luego del retiro del serbio Dusan Lajovic, en lo que fue su primer desafío en este 2022. De todas maneras, sacó lecciones esperanzadoras de cara a lo que será la temporada 2022, pues además subirá en el ranking.

"Se termina un ATP Cup más, después de muchos meses sin competir, muchas cosas positivas y mucho por mejorar", comentó en sus redes sociales luego de participar en el torneo oceánico, donde de todas maneras Chile consiguió dos victorias.

Por lo mismo, añadió que agradece "al tremendo equipo y a todos los que nos vinieron a apoyar esta semana", pues pudo formar parte de una experiencia que de seguro le servirá de cara al futuro.

En ese sentido es donde aparece en el horizonte el Australian Open, donde Garin será sembrado por su buen ranking, a lo cual pude sacarle provecho para avanzar bastante rondas y así subir en el escalafón, debido a que el año pasado no compitió en ese torneo.

"A seguir trabajando para llegar de la mejor manera al Abierto de Australia", indicó con la confianza a full luego de que cambiara de entrenador y ahora sea dirigido por el argentino Mariano Puerta.

Además, en Australia señaló que "fue difícil volver a adaptarme después de meses de una lesión de la que no me siento 100% recuperado. Me faltan partidos. Lo positivo es que recién está partiendo el año".

El Grand Slam oceánico comenzará el lunes 17 de enero, por lo que un par de días antes Gago conocerá el cuadro. En las clasificaciones, estarán jugando Tomás Barrios y Alejandro Tabilo, para intentar entrar al main draw.