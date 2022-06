Alejandro Tabilo vs Benjamin Bonzi | Ver EN VIVO y ONLINE la primera ronda del Mallorca Open

Este lunes Alejandro Tabilo (81°) volverá a la acción por la ronda de 32 del ATP 250 Mallorca Open. "Jano" enfrentará al francés de 26 años Benjamin Bonzi, actual número 52 del ranking ATP.

Tabilo llega a este partido tras haber ganado su cupo en la qualy del torneo hispano, venciendo en la primera ronda clasificatoria al austriaco Lucas Miedler en tres sets, por parciales de 3-6, 6-3 y 6-4,para posteriormente obtener un nuevo triunfo en el partido decisivo ante el exnúmero 7 del mundo, el español Fernando Verdasco (115°) por 6-4 y 6-3.

Ahora, la segunda raqueta nacional prepara su camino al Grand Slam de Wimbledon con su debut en la primera ronda del torneo de Mallorca frente a Bonzi, siendo este el primer encuentro en el circuito ATP entre ambos.

No obstante, en la categoría Challenger ambos tenistas ya tuvieron un cara a cara, fue en el torneo de Zagreb, Croacia el 2021, donde el nacional derrotó en dos sets al galo por parciales de 6-4 y un contundente 6-1, avanzando en ese momento a la segunda fase de la competición croata.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Alejandro Tabilo vs Benjamin Bonzi?

Alejandro Tabilo vs Benjamin Bonzi juegan este lunes 20 de junio no antes de las 8:20 AM hrs de Chile.

Transmisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Alejandro Tabilo vs Benjamin Bonzi?

El partido y el ATP 250 de Mallorca será transmitido en territorio nacional por streaming en STAR+ y Tennis TV.