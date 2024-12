El exportero ha estado en la palestra durante los últimos días por la posible llegada a Colo Colo, que finalmente se descartó, pero también es tema por su quiebre matrimonial con Carla Pardo.

En conversación con revista Velvet, Claudio Bravo se confesó sobre diversos temas, hablando sobre sus proyectos y su opinión sobre el caso de Jorge Valdivia.

¿Claudio Bravo quiere ser entrenador de futbol?

Recordemos que Bravo anunció su retiro hace tres meses, de forma exclusiva con Velvet y esta vez, en una nueva conversación con el medio, entregó más detalles sobre sus planes.

Ante la pregunta de si tiene entre sus planes ser entrenador de fútbol, Bravo no lo descarta: “Es un ítem que lo tengo ahí a la mano, pero sé que, si me involucro en eso, todo lo que te conté antes se acaba. Me conozco y si me meto en ese mundo, si meto las patas al barro, no las sacaré hasta conseguir logros“.

Y es tajante en su decisión, agregando que: “Ahí se me termina el tiempo, la libertad; me pongo el reloj, el calendario a la vista y metas, conlleva volver al sacrificio, al esfuerzo, a la disciplina”.

Su posible regreso a Colo Colo

En relación con que su nombre sonó fuerte en Colo-Colo y O’Higgins de Rancagua, para traerlo de regreso al fútbol y ficharlo para la próxima temporada 2025, Claudio Bravo lo desmiente tajante: “Si fuera cierto, habrían existido conversaciones, alguna reunión con alguien de los clubes, pero no hubo absolutamente nada. Se especuló que podría haber terminado mi carrera en Chile, pero no fue posible porque jamás existió la formalidad de un contrato”, asegura.

Y agrega: “Si llegaba a jugar en Chile, iba a ser con un proyecto serio, que me llenara las expectativas; y no me refiero en lo económico. No buscaba aquí el mayor contrato de mi vida o ser el jugador mejor pagado de la liga chilena. Al contrario, me interesaba un proyecto ligado a las divisiones menores, en el que pudiera aportar, enseñar, contribuir con mi experiencia que no es poca…”.

Ahondando más en este tema, Bravo comenta: “No estamos acostumbrados a la formalidad en este tipo de cosas. Afuera se da mucho, cuando tienes el caso de deportista exitoso, de contactarlo e insertarlo en cualquier ámbito del deporte, ya sea en un club de fútbol, un colegio o en una universidad, pero aquí pasa lo contrario”.

Claudio Bravo en Colo Colo, año 2006 – Archivo

Claudio Bravo opina sobre el caso de Jorge Valdivia

En la misma conversación con Velvet, también aborda la situación que está viviendo Jorge Valdivia: “Me genera tristeza. Con Jorge nos conocemos desde los 10 años, crecimos juntos en el deporte, en la vida. Conozco a sus padres, su entorno… Ver en esa situación alguien con quien compartiste muchas cosas dentro del fútbol me entristece, y ya no está en nuestras manos poder contribuir en esta situación compleja”, indica Claudio Bravo.