Pangal Andrade se convirtió en el blanco de las críticas en redes sociales luego de sus declaraciones en el programa “Todo va a estar bien” en donde se refirió al caso de Jorge Valdivia, denunciado por dos mujeres de abuso sexual.

Al ser consultado por el conductor del espacio, Eduardo de la Iglesia, sobre cómo está el hermano del futbolista, Claudio, con quien compartió encierro en “Año 0” y “¿Ganar o Servir?”.

“Hemos hablado. Está triste, imagínate, el hermano en la cárcel debe ser terrible. Está complicada la situación, está difícil para él… yo creo que para todos los hombres igual”.

Pangal aclara sus dichos sobre el caso Valdivia

En el programa, el ganador de ¿Ganar o Servir? señaló: “Porque ahora por cualquier cosa… Imagínate la mina te tiene mala o quiere algo, jodiste, te vas para adentro (a la cárcel). En 48 horas te denuncian y jodiste”.

“Imagínate una mina que está media loca, una chiquilla por cualquier cosa. Ósea, ponte tú en España hay un consentimiento. Hoy día el hombre soltero que quiera estar una noche con una chiquilla, yo creo que hay que grabarla hoy en día, si no qué cosa va a pasar”, explicó.

Asimismo agrega: “Si el gallo es inocente y ya lo hicieron cresta, le ensuciaron la imagen y es inocente, ¿Qué va a pasar con la parte que lo denunció?, ¿injurias y calumnias? Nada. Es complicadísimo, estamos en una situación muy complicada”.

En Zona de Estrellas, el periodista Hugo Valencia señalo que se comunicó con el deportista sobre estos dichos, quien le señaló: “Yo apoyo 100% a aquellas mujeres que denuncian cualquier tipo de abuso”.

“Sin embargo, lo que yo quise decir es que, independiente si la denuncia viene de un hombre o una mujer, si esta acusación es falsa debería existir algún tipo de pena para aquellos que levantan estas acusaciones”, agregó.

A través de unos audios, que el periodista señaló no estaba autorizado para mostrar, el deportista le señaló que tienen problemas para expresarse. “Como que no sabe decir bien las ideas, como que no logra armar bien, pero entonces pareciera ser que dice algo cuando quiso decir otra cosa”.