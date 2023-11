Rodrigo Contreras fue el goleador de la fase regular de la Primera B, aunque no tuvo chances de ganar el título con Deportes Antofagasta. Eso sí, el delantero argentino disputó la Liguilla de Ascenso con los Pumas, que le dijeron adiós a las chances de ascender tras perder frente a Deportes Iquique.

El Tucu anotó 17 goles en las 30 fechas del certamen, una conquista sobre Juan Ignacio Sánchez Sotelo de Deportes La Serena. Contreras también marcó dos dianas en la postemporada. Pero su ciclo en la Perla del Norte llegó a su fin, según él mismo comunicó.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde dejó un emotivo mensaje. “Es difícil explicar lo que siento en este momento: soñaba tanto con cumplir el objetivo, que era volver con el club a donde se merece estar. Es un dolor que va costar sacarlo”, reza la introducción del texto del oriundo de San Miguel de Tucumán.

Rodrigo Contreras no se quedó con eso. También demostró la gratitud con la institución. “Pero estoy orgulloso de mis compañeros, cuerpo técnico, utileros, cuerpo médico, dirigentes y la hinchada. Nos vamos con la frente en alto que dejamos todo, hasta el último día fuimos una familia que jamás voy a olvidar”, agregó el ex San Lorenzo de Almagro y Defensa y Justicia.

Goleador de la Primera B genera interés en un candidato al título

El máximo goleador de la Primera B, Rodrigo Contreras, genera interés en uno de los aspirantes al título de la élite nacional. Según supo RedGol, Cobresal es uno de los clubes que sigue con muchísima atención al delantero argentino de 28 años.

Los albinaranjas son los líderes del certamen y ya han mirado algunos centrodelanteros como posibles refuerzos, toda vez que necesitan resolver qué pasará con Cecilio Waterman. El panameño está a préstamo en el cuadro nortino y su pase pertenece a la Universidad de Concepción.

Por el momento, Contreras agradece lo vivido en 2023. “Fue un año muy duro de los peores a nivel personal la gente que me conoce sabe por qué. Pero quiero agradecer a todos por el cariño que me dieron día a día, partido a partido. Voy a estar siempre agradecido porque me dieron ese cariño y esa fuerza para poder seguir adelante. Sé que Antofagasta va volver a donde se merece estar, que es en primera”, sentenció el goleador.

Habrá que ver en qué termina la historia de Contreras, quien también registra un paso por Defensa y Justicia. En 2018, el Tucu tuvo su primer ciclo en los Pumas, aunque fue en la máxima categoría. Anotó seis goles en 10 partidos en el segundo semestre de aquel año.

¿En qué otros clubes ha jugado Rodrigo Contreras?

Rodrigo Contreras debutó profesionalmente en San Lorenzo de Almagro. También jugó en Gimnasia y Esgrima de La Plata, Aldosivi, Arsenal, Quilmes de Argentina. Fuera de su país jugó en Sporting Braga de Portugal y el Necaxa de México.

¿Cómo terminó Antofagasta en la fase regular de la Primera B?

Deportes Antofagasta terminó en el 5° puesto en la fase regular del Campeonato Ascenso 2023.

