Un escándalo denunció un jugador que tendrá que buscar otro camino en la Primera B. Se trata de un experimentado mediocampista de vasta trayectoria en clubes del ascenso. Uno de los referentes de San Marcos de Arica, que no pudo entrar a la postemporada.

Todas esas alusiones son para Felipe Báez, quien dejó la institución y desató un incendio con sus declaraciones. “Simplemente me voy porque le dijeron a mi representante por WhatsApp que el DT no me tenía en cuenta. Obvio hay que buscar otros rumbos y ver otras posibilidades”, aseguró el jugador en una charla con DeportesArica.cl.

“No había buena relación con el entrenador en el camarín y la convivencia. No era tan sólo yo. Eran más jugadores en la misma. De mi parte, si sigue él prefiero dar un paso al costado”, apuntó Báez en torno al feeling que tuvo con el DT del equipo, Germán Cavalieri.

Germán Cavalieri, el DT de San Marcos de Arica, fue ayudante de Pablo Guede. (Jose Robles/Photosport).

Agregó que “desde el último partido nos dijo ‘muchas gracias’ y nunca más hablamos. Se cerró todo sin vuelta atrás hasta que le dijeron a mi representante que yo no estaba en los planes. Nadie vino a dar la cara, a decirme el porqué. Sólo me dijeron que no estaba en los planes del técnico”.

“Él siempre pensó que yo tiraba el grupo para atrás. Otro año conmigo en el plantel iba a ser complicado para él, se entiende. Obviamente duele, fueron cuatro años en este club. No sé a qué se debió, también me lo pregunto. Siempre me he caracterizado por ser una buena persona, apoyar desde donde me toque”, manifestó el ex Rangers de Talca y Cobreloa, entre otros clubes.

Felipe Báez desata un escándalo en la Primera B: ¡arde San Marcos de Arica!

Felipe Báez dejó un escándalo en San Marcos de Arica, que intentará mejorar su desempeño en la Primera B 2025. Su salida es algo que todavía no le calza. Y por supuesto, no ha digerido. “Muchas veces me tocó estar fuera del banco y siempre apoyé a mis compañeros”, apuntó.

“No veo la razón, nunca jugué para atrás, siempre mojé la camiseta, respeté al hincha y la institución. En pocas palabras, siempre quise ganar. Se dijeron muchas cosas. Que los grandes que llevábamos el camarín estábamos jugando para atrás, que queríamos echar al técnico”, aseguró Báez, quien el 23 de diciembre cumplirá 34 años.

Felipe Báez se irá de San Marcos de Arica tras cuatro temporadas.

Y prosiguió con la defensa al plantel. “Se pueden decir miles de cosas, pero lo que demuestra uno dentro de la cancha es lo que vale. Me quedó tranquilo, puedo mirar a la cara a toda la gente. Nadie me puede decir nada, todos los partidos los jugué a ganar”, sentenció Báez, quien llegó al cuadro ariqueño desde Deportes Temuco.