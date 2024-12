Impacto total generó en Argentina la aparición de Ricardo Gareca. Es que el entrenador de la selección chilena fue visto en un lugar muy lejano a una cancha de fútbol estudiando a los próximos rivales de la Roja.

Es que durante la mañana de este viernes 27 de diciembre, el entrenador fue visto en el centro de laboratorio de Maipú para hacerse un examen de ADN. Esto porque Mary Delgado, de 41 años, acusó ser su hija y pidió la muestra del adiestrador.

Según detalló el programa “A la tarde” de América TV, todo comenzó con el examen que se realizó el supuesto padre biológico. El resultado fue negativo y por ende, se inició el proceso para tener la muestra del entrenador de la selección chilena.

El escándalo de Gareca en Argentina

En primera instancia el “Tigre” recalcó que no haría ninguna prueba, pero tras ello abordó las preguntas de América TV. “Yo estoy con compromisos en Santiago de Chile. Esto me sorprendió. Pero bueno, es lo único que puedo decir. Yo no tenía un aviso de nada. Me sorprendió”, contestó.

Gareca se molestó por la denuncia en su contra

“No sé nada de la madre, yo era soltero. Si llega a ser positivo, son personas adultas. Se verá el tema. Nunca tuve problemas con nadie. Me hubiese gustado que fuese privado. Yo soy una persona pública, me hubiese gustado que se manejar de otra manera”, complementó bastante molesto por el tema.

Pese a esto, Gareca confesó que sigue metido en su trabajo en la Roja y en el objetivo de llegar al próximo mundial. “Yo nunca oculto absolutamente nada. Mi familia está al tanto. Esto ocurre cuenta años después. Yo no temo a nada y sigo trabajando. Se dio en una fecha que puedo”, sentenció.