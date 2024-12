El pasado 9 de diciembre la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, conocida como IFFHS por sus siglas en inglés, publicó el listado con los 500 mejores equipos del mundo masculino entre el pasado 30 de noviembre del 2023 y el 1 de diciembre del 2024, sorprendiendo con la posición de varios clubes chilenos y no solo eso, con una notable ausencia.

¿Cuál es el mejor equipo chileno de diciembre, según la IFFHS? Este es el ranking:

En el documento publicado el pasado lunes, podemos ver que Colo Colo se quedó con el ranking de chilenos, posicionándose en el 68.º lugar con 176 puntos, siendo el mejor de Chile, pero muy lejos del líder, Real Madrid (388). No obstante, no todas son noticias buenas para el Cacique, debido a que descendió ocho puestos con respecto al ranking anterior (61°).

Atrás de los dirigidos por Jorge Almirón, nos encontramos con una sorpresa porque el podio lo completan Palestino (115° – 133,25) y Coquimbo Unido (219°- 94,25), estos últimos seguidos muy de cerca por el cuarto elenco chileno de la lista, Huachipato en el lugar 221° con 94 puntos.

¿Qué pasa con la Universidad de Chile? Los dirigidos por Gustavo Álvarez subieron en el ranking de la IFFHS, siendo el equipo chileno que mejoró más puestos con respecto al ranking anterior (323°), gracias a la obtención de la Copa Chile, no obstante, con los 82 puntos se posicionó 275° del ranking, con las mismas unidades que otros conjuntos como Unión de Santa Fe de Argentina, Getafe de España y La Equidad de Colombia, entre otros.

Finalmente, y para sorpresa de muchos, el último elenco nacional dentro de los 500 mejores del mundo es Unión La Calera. Los cementeros, quienes pelearon el descenso esta temporada, se ubica en el 454.º lugar con apenas 57,25 unidades, cifra que de todas maneras les permitió ser el último elenco chileno del ranking y superar a un grande que quedó fuera en esta oportunidad. La Universidad Católica.

Los mejores del mundo, según la IFFHS (30 de noviembre del 2023 y 1 de diciembre del 2024):

Revisa, a continuación, los diez mejores del ranking de la IFFHS y las posiciones de los clubes chilenos:

Equipo Ranking/Puntos Real Madrid 1°/388 Atalanta 2°/377 Bayer 04 Leverkusen 3°/370 Manchester City 4°/360 Botafogo 5°/329 Liverpool 6°/315 Barcelona 7°/305 BV Borussia 09 Dortmund 8°/299 Flamengo 9°/297 Inter de Milán 9°/297 Atlético de Madrid 10°/290 Clubes chilenos Ranking/Puntos Colo Colo 68°/176 Palestino 115°/133,25 Coquimbo Unido 219°/94,25 Huachipato 221°/94 Universidad de Chile 275°/82 Unión La Calera 454°/57,25