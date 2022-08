El uruguayo de 22 años anotó un disparo espectacular en el triunfo de Unión Española por 3-1 sobre O'Higgins en los octavos de final de ida de la Copa Chile. El habilidoso futbolista pertenece al SC Nashville, pero anticipó que "mi idea no es quedarme en Estados Unidos".

Rodrigo Piñeiro tilda su golazo como una "equivocación" y deja en duda su continuidad en Unión Española, aunque advierte que "me gusta Chile"

Rodrigo Piñeiro ha sido una de las figuras de Unión Española en el Campeonato Nacional 2022, donde ha marcado seis goles y es el segundo artillero del club, sólo por detrás del argentino Leandro Garate, quien tiene nueve tantos. Además, el habilidoso jugador uruguayo regaló una asistencia. Y ese rendimiento lo ha llevado también a la Copa Chile, certamen en el que marcó dos veces.

Uno de esos festejos fue gracias a un golazo. Anotó el transitorio empate en el triunfo por 3-1 que la escuadra de César Bravo le propinó a O'Higgins en los octavos de final de ida. Fue un remate potentísimo que hizo viborear el balón y dejó literalmente parado al meta del Capo de Provincia, Alexis Martín Arias.

"El primer tiempo jugamos muy mal, somos autocríticos con eso. Todos entramos muy flojos, pasó lo mismo el partido anterior y pudimos revertir la situación. Mejor que entremos así el segundo tiempo, bienvenido sea", dijo a TNT Sports Piñeiro en alusión al duelo ante Ñublense, donde consiguieron una remontada por 2-1 en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.

Sobre la gran diana que dejó el ex Peñarol en el césped rancagüino también habló. Y lo hizo con una broma. "Bajó y entró, por suerte, pero esto es de todos. Creo que me he equivocado varias veces, contra Huachipato entró también más o menos así", recordó el charrúa en torno a la celebración del 30 de julio en el 5-2 que los hispanos le propinaron a los acereros en Talcahuano.

Piñeiro pone en duda su continuidad en Unión Española

Unión Española se hizo con los derechos federativos de Rodrigo Piñeiro a través de un préstamo de una temporada desde el SC Nashville, cuadro de la Major League Soccer al que pertenece la carta del montevideano de 23 años. Eso sí, la Furia Roja se aseguró una opción de compra en el contrato.

"Mi idea no es quedarme en Estados Unidos, pero bueno, eso lo veré cuando termine el torneo a fin de año. Me gusta Chile, pero eso lo manejaré a fin de año. Ahora estoy pensando en Unión Española y en dejar lo mejor para este club", sentenció el ex Danubio, Rampla Juniors y Miramar Misiones de su país. ¿Habrá algún interesado en ficharlo para la campaña venidera? El tiempo dirá...