Pronóstico: Universidad Católica y Colo Colo resuelven una de las semifinales de Copa Chile, y le dan la bienvenida al VAR

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, este fin de semana se jugarán las semifinales de la Copa Chile 2019, y que tendrá como protagonistas a la Universidad Católica y Colo Colo. Pero, por si fuera poco será el estreno del VAR en un torneo oficial en nuestro país.

El estadio Germán Becker de Temuco será el escenario para el primer clásico del 2020, y que de la mano del OSO de Coolbet le puedes dar una cuota extra de emoción.

Universidad Católica llega a la semifinal ante Colo Colo con varias novedades en la conformación del plantel. En primer lugar, Ariel Holan tomó el mando de la banca del club tras la abrupta salida de Gustavo Quinteros, aún pese a ganar el Campeonato Nacional

2019, el que también finalizó de manera anticipada. Fernando Zampedri, Tomás Astaburuaga y Gastón Lezcano son los refuerzos de los Cruzados que van por el tricampeonato.

Mientras que Colo Colo se reforzó de cara a mejorar el nivel mostrado durante el 2019, pero sobre todo conseguir logros como la Copa Chile o un mejor papel en la Copa Libertadores, en fase de grupos. Matías Fernández regresó al Cacique tras 13 años en el

extranjero. Miguel Pinto, César Fuentes, Leonardo Valencia y Nicolás Blandi forman parte de la lista de refuerzos de Mario Salas para pelear los distintos frentes.

Pero en esta semifinal de Copa Chile será el estreno oficial, en torneos nacionales, del VAR, y que el OSO de Coolbet te invita a ser parte. ¿Cómo? ¿Crees que el VAR actuará en el duelo de cruzados y albos? Para Coolbet, así será, el que paga 1.40 veces lo quejuegues. Ahora, si piensas que no habrá intervención del nuevo sistema, paga 2.60 veces lo que apuestes.

Y de hecho, el favorito para quedarse con la semifinal, más un lugar en la final de la Copa Chile 2019, es la Universidad Católica. Su triunfo, el OSO de Coolbet paga 2.05 veces lo que apuestes. Ahora, si crees que será Colo Colo el vencedor, este resultado paga 3.70 veces lo que juegues. En tanto, si piensas que habrá un empate en los 90 minutos regulares, paga 3.40 veces lo que apuestes.

Por si fuera poco, podrás jugar y retirar en pesos chilenos desde las sucursales de Servipag con CERO comisión. Aprovecha, apuesta y gana con la Copa Chile junto a Coolbet.

Las cuotas que aparecen en este artículo corresponden al momento de su redacción, por lo que eventualmente estas pueden cambiar. Apuesta con responsabilidad con el OSO de Coolbet.