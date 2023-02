Fortaleza cayó en el Clásico Rey ante el Ceará en el torneo estadual. Pese a la derrota, el Tricolor de Pici pudo instalarse en la semifinal, pues ganó el Grupo 2 del certamen. De todas formas, esa caída en el derbi terminó con las primeras fuertes críticas para Juan Martín Lucero.

Además de la derrota, el Gato dejó un control de balón horrendo, que pudo ser una ocasión de gol, pero no fue más que una mansa pelota para el arquero. Eso también desató rabia entre los fanáticos del León. Uno de los que ha seguido el devenir del ex goleador de Colo Colo en Brasil es Patricio de la Barra, un periodista chileno radicado en ese país hace muchísimos años.

El comunicador recibió el llamado de nuestro Paulo Flores y dio su opinión al respecto. "En general el equipo del Fortaleza no ha rendido lo que se esperaba. Primero por las nuevas contrataciones del DT Juan Pablo Vojvoda, que se quedó e hizo excelentes campañas anteriores. En el estadual no ha andado bien, perdieron el último partido. Y es prácticamente una goleada, no es un equipo para perder de esa forma, no tuvo juego conjunto", afirmó De La Barra en alusión al clásico que el equipo perdió ante el Ceará.

Y el reportero prosiguió con el análisis. "Los jugadores individuales, incluyendo Lucero, no han respondido a la altura de lo que espera la hinchada, que es potente, poderosa y exigente. Tampoco ha tenido paciencia ni la va a tener", comentó respecto de la fanaticada que suele repletar el imponente estadio Arena Castelao.

Patricio de la Barra: "Fortaleza por ahora es una decepción"

"Vamos a ver qué ocurre en los próximos encuentros para cuando el equipo tenga más tiempo para entrenar. Pero por ahora Fortaleza es una decepción", aseguró Patricio de la Barra sobre la escuadra del ex DT de Unión La Calera, Juan Pablo Vojvoda, que tiene agendados dos encuentros por la Copa del Nordeste.

Sobre las críticas que golpean a Lucero, De La Barra sostiene que "es una exageración. Hubo un centrodelantero chileno que jugó poco y nunca fue titular", en referencia a la presencia de Ángelo Henríquez en aquel club. Hoy, el atacante surgido en la U milita en el fútbol de Polonia.

"Recién se está iniciando el torneo local, después viene el Brasileirao donde Fortaleza tendrá que mejorar mucho. Se espera mucho más de los jugadores contratados, es mayor la expectativa con los futbolistas que son más caros que los locales", cerró el Pato de la Barra, corresponsal durante muchos años de la radio Cooperativa.