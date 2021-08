PODCAST | RedGol en La Clave: Previa de una nueva fecha del Campeonato Nacional y lo que dejó la jornada 18

En este capítulo de RedGol en La Clave comentamos lo que deja la jornada 18 del Campeonato Nacional y la víspera de la fecha 19 con los encuentros de Palestino vs Universidad Católica, Huachipato vs Universidad de Chile y Colo Colo vs Cobresal, entre otros. Las entradas para el encuentro de Chile vs Brasil y mucho más.