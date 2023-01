No es solo un cameo: Neil Patrick Harris regresa como Barney Stinson a How I Met Your Father

Una conocida serie es How I Met you re Mother, la cual tiene muchos fans y seguidores en Chile. Últimamente la otra historia de este universo, How I met your Father, ha protagonizado los titulares por un importante regreso de personaje, nada más ni menos que Neil Patrick Harris como Barney Stinson.

¿Qué se sabe sobre el retorno del personaje Barney Stinson en How I Meet Your Father?

Respecto a esta gran novedad, se han pronunciado los creadores de la serie por TV Line, donde señalaron que Barney tendrá un "impacto importante" en relato de la temporada, al mismo tiempo que le mostrará a los fanáticos dónde se encuentra en su vida hoy.

"Cada vez que hablamos de traer de vuelta a un miembro del elenco original, quieres que tenga dos propósitos: quieres dar algunos datos sobre lo que está pasando en sus vidas, dónde han aterrizado y dónde están", sostuvo Aptaker.

Luego añadió: "Pero también se trata de cómo impactan la historia y cómo envían a uno de nuestros personajes en una dirección nueva e inesperada".

"Al igual que Robin el año pasado, aprenderemos un poco más sobre dónde está Barney. Pero también tendrá un gran impacto en la trayectoria y la narrativa principal de nuestra temporada".

"Queríamos traerlo de regreso, y queríamos que fuera fiel a su personaje y a los fanáticos que amaban tanto a Barney", dijo Berger en conversación con el medio.

¿Dónde ver la serie How I Meet Your Father en streaming?

La producción estadounidense se puede ver por la plataforma streaming de Star +.

