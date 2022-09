Aries (marzo 21 - abril 20)

Hoy la Luna estará en armonía contigo, lo que te ayudará a sacar lo mejor de ti, tu lado más humano y generoso, y posiblemente incluso resolver tensiones o conflictos a través de la diplomacia, a pesar de tu personalidad fogosa. Es un gran día para el amor y las relaciones familiares.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

El paso de la Luna por tu signo reforzará la importancia de la intimidad y los asuntos familiares o domésticos. Es un momento ideal para que resuelvas un antiguo problema o conflicto familiar.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Continuarás siendo positivo y productivo, sin embargo te sentirás un poco inestable, especialmente en la tarde, lo que puede llevarte a concentrarte en otras cosas que no son tan importantes en tu vida y dejar atrás lo básico.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Los astros han tenido una excelente influencia en ti, sin embargo has tenido una semana muy difícil, con mucho decaimiento anímico, lo cual se evidencia en tus miedos internos, muchas veces con poca conexión con la realidad. Pero no te preocupes, pronto superarás la situación y volverás a calmarte.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Ha sido un día de lucha, positivismo y problemas, pero todo con fe y optimismo, continuando con el buen momento que has vivido últimamente. La Luna se encuentra en una posición armoniosa, lo que te permitirá abordar las cosas con más calma y disfrutar más cada momento.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Eres muy astuto. Sueles actuar con inteligencia, sabiduría y habilidad que tú haces, por lo que definitivamente lograrás tus objetivos aunque no seas de los primeros en llegar o llamar más la atención de las personas. Será un buen día para ti, tanto en el trabajo como en casa.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Aunque hoy no es un mal día, seguirás siendo amenazado con traiciones o trampas en tu entorno laboral. Las consecuencias son mínimas, pero tu estado de ánimo será malo y puedes caer en una etapa triste o melancólica.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

La Luna y los demás planetas formarán una combinación armoniosa y beneficiosa que te ayudará a alcanzar tu máximo potencial, pero también allanarán el camino para que las cosas salgan como tú quieres en tu vida laboral o social. Estás en un momento maravilloso.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Una combinación armoniosa de planetas que gobiernen el cielo hoy te será de gran ayuda para que puedas tener éxito en el trabajo. Cuando tomes decisiones importantes confía en su instinto, que ahora estará en su apogeo.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Hoy es un día para celebrar, ya sea por un logro importante en el trabajo o por el fracaso de un adversario. Pero también hay cosas importantes en tu vida amorosa o familiar que lograrás recientemente.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

El dinero o el éxito no es lo más importante para ti, al menos si no tiene ideales y principios más espirituales, pero aunque no sea el objetivo final de tu vida, estás a punto de lograr un éxito material notable.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Nada es más importante para ti que el amor, y hoy tendrás una sorpresa positiva o una felicidad inesperada. Tu vida mejorará en el terreno del sentimentalismo y la intimidad, no te preocupes por cuánto durará, no lo dudes, sé feliz y disfruta de esos maravillosos momentos que el destino te ha regalado.