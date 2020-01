Erwin Durán palpita su debut en la banca de Unión San Felipe en la Liguilla: "Hemos trabajado con la idea de ganar, nada más”

Entrevista realizada por Jorge Vega.

Confiado en que frente a Deportes Melipilla su escuadra podrá exponer todo lo realizado durante la pretemporada, Erwin Durán tendrá su estreno en la banca de Unión San Felipe.

El duelo ante el Potro Solitario está programado para este domingo 12 de enero, a las 18:00 hrs, en el Estadio Nacional en Santiago, y promete en la previa condimentos interesantes apra los aconcagüinos, ya que buscan avanzar en el octogonal y, por qué no, pelear con Deportes La Serena en la final por el segundo cupo a la división de honor.

En las horas previas al primer encuentro oficial del 2020, Durán atendió a RedGol para hacer un análisis de cómo ve el encuentro ante Deportes Melipilla en la capital. Sobre la posibilidad de jugar la liguilla de ascenso, el estratega señaló que "tener la posibilidad de estar en una instancia donde te juegas la oportunidad de ascender a la división de honor motiva mucho, por lo que es una obligación llegar bien en todos los aspectos”.

Consultado sobre el trabajo en la pretemporada para llegar al octogonal, Erwin Durán manifestó a nuestro sitio que "cada día el equipo ha ido mejorando en lo futbolístico, eso deberá seguir sucediendo a medida que avance el tiempo y los partidos. En lo psicológico los chicos tienen que estar fuertes, porque todos deben tener actitud y ganas por jugar, más todavía si juegan en el

estadio Nacional, con toda la gente pendiente después de tanto tiempo en que no ha habido fútbol en el país”.

Erwin Durán trabajando junto a Unión San Felipe con miras al encuentro con Melipilla en el octogonal de ascenso. (Foto: Cedida por Jorge Vega).

Y es que el rival que tendrán al frente solo necesita un empate para pasar a la siguiente ronda, dada su mejor ubicación en la tabla y las reglas dispuestas para los encuentros. Al respecto, el DT del Uní Uní dijo que "no hemos hablado nunca de eso (ventaja de

Melipilla), porque a mi no me gusta especular, acá hemos trabajado solo con la idea de ganar, nada más”. Sobre la misma, para él lo que más importa" es que el equipo se vea bien, que juegue de buena forma; ahora es claro que hay diversos factores que pueden influir en un resultado, pero lo concreto es que haremos todo para ganar el partido”.

El partido entre Deportes Melipilla y Unión San Felipe, válido por el octogonal del ascenso a Primera División, está programado para este domingo 12 de enero, a las 18:00 hrs, en el Estadio Nacional en Santiago.