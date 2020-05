El sueño de Valentina Toro, la karateca chilena número uno del mundo: "Quiero ir a los Juegos Olímpicos y sacar una medalla"

Con solo 20 años, Valentina Toro luce en su palmarés ser la campeona mundial de karate en la categoría Sub 21. Con sus actuaciones se encuentra en la cima de esta disciplina, pero al mismo tiempo reconoce que quiere ir por más.

La exestudiante del Colegio María Auxiliadora, y ahora en tercer año de Ingenería Civil Industrial en la Universidad de Santiago, Valentina conversó junto a Deportivo Escolar acerca de sus grandes logros en el karate, como también de sus inicios, y que la tienen apuntando aún más a lo alto.

Gracias a su papá, es que Valentina comenzó su experiencia en este deporte. "Cuando tenía siete años y estaba en segundo básico nos cambiamos de casa, cerca de ahí, había un dojo en el cual entrenaba mi papá cuando joven. Él me pregunto si quería que hiciéramos karate. Ahí comenzó todo", cuenta a Deportivo Escolar.

Eso sí, la campeona reconoce que al principio no le gustó, "pero el estaba entusiasmado con que yo hiciera karate y como yo era súper "papitis" empecé a entrenar porque apañaba en todas", cuenta la joven.

"Ser la número uno del mundo no me deja satisfecha, yo quiero mucho más, quiero ir a los Juegos Olímpicos y sacar una medalla"

Pero no fue hasta los 11 años, tras pasar por el cheerleading y natación, que finalmente se queda con el karate. "En verdad yo quería dejar el karate y seguir con el cheerleading. En sexto básico me cambié al Colegio María Auxiliadora y ahí empecé a ir a unos talleres de natación. El karate me empezó a gustar más menos como a los 11 años de edad, ahí conocí esta disciplina más deportiva, habían más mujeres en este deporte y ahí me fui motivando más. Desde octavo básico empecé a ser súper profesional en el kárate", relata la estudiante.

Valentina Toro llegando a lo más alto del karate a nivel mundial en su categoría. Un logro que espera sumar una participación en los Juegos Olímpicos.

Y sus logros, de ahí en más, han sido sobresalientes hasta llegar a ser la número uno del mundo en su categoría, pero "los más relevantes han sido ser seis veces campeona panamericana, campeona mundial y ser medallista en dos ligas mundiales adultas. Además de ser número 1 del mundo U21, sub 16 y sub 17", señala Valentina en Deportivo Escolar. Pero el sueño es más alto. "Me gusta ver que todo el esfuerzo que he hecho por años tuvo tanta recompensa. Me desanima pensar que en casa no tengo el mismo nivel entrenando como lo tengo con mis compañeros en el CEO y me da un poco de miedo bajar mi rendimiento. Ser la número uno del mundo no me deja satisfecha, yo quiero mucho más, quiero ir a los Juegos Olímpicos y sacar una medalla", cuenta.

v

Una pandemia que pilla a Valentina Toro por sorpresa, y en el que tuvo que hacer su labor en casa. "Al principio entrenaba en un tatami de 1 x 3 metros y después hice en el patio hice un mini dojo. Mi papá quedó sin trabajo, así que me ha ayudado a entrenar, pero ahora volvió a trabajar; por ende ya no tiene tanto tiempo para entrenar conmigo. Ahora he entrenado más físico y todo lo que esté más a mi alcance ahora que solo tengo que estar dentro de la casa", cuenta la número uno del karate.

Y a la vez, le da un mensaje a los más jóvenes, y que persiguen sus sueños en el deporte. "Que sueñen súper alto, pero siempre con los pies puestos en la tierra. También les diría que se esfuercen mucho, que sean constantes, disciplinados y más que nada si es que hacen algo que lo disfruten con todo el corazón, porque cuando uno disfruta algo que hace le va bien y es feliz", dice.