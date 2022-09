Congreso aprueba prórrgoda del Estado de excepción en la zona sur hasta fines de septiembre: Tohá efatizó que "no nos gusta, pero tenemos una obligación"

El Senado aprobó la séptima prórroga del Estado de excepción de emergencia en la zona sur del país, destacándose una ampliación del decreto que permitía la presencia de Fuerzas Armadas (FFAA) solo en las rutas. De esta manera, los funcionarios castrenses podrán actuar en caso de peligro de vida de las personas, independientemente si los hechos ocurren en caminos principales o no.

Son las provincias de Arauco y Biobío en la región homónima, más las provincias de Malleco y Cautín en La Araucanía las zonas que se mantendrán bajo la excepción constitucional por 15 días más.

De esta manera, la medida que permite el despliegue de las FFAA, que se mantiene vigente desde mayo, permanecerá activa hasta el próximo 28 de septiembre.

Para la discusión de la nueva prorrogativa se modificó el decreto presidencial que permitía la presencia de militares solo en las rutas. "Ampliamos las facultades de las Fuerzas Armadas de desplazarse más allá de las rutas troncales en caso de peligro a la vida de las personas", explicó la Ministra del Interior, Carolina Tohá.

En medio de la discusión, la secretaria de Estado enfatizó que el Estado de emergencia no resuelve los problemas que afectan a la zona, “lo que hace es ir en apoyo a las personas que están viviendo una situación de riesgo, pero los problemas de raíz se van a resolver con otros instrumentos”.

Incluso Tohá se puso un plazo para destrabar la situación de inseguridad que se vive en las cuatro provincias. “La solución requiere que el Estado se ponga en una sintonía de cómo actuar. Como gobierno quisiéramos en seis meses tener lograda esta situación”.

“No nos gusta nada tener que recurrir a este instrumento, pero cuando tenemos a chilenas y chilenos que viven en el temor y que las policías no se la pueden, recurrimos a este instrumento, no nos gusta, pero tenemos una obligación. Es lo mínimo que estamos buscando al tener Estado de Emergencia”, puntualizó.