Finalmente, se confirmó que el último asiento libre de la temporada 2025 de la Fórmula 1, perteneciente a RB, sería ocupado por el francés de 20 años, Isack Hadjar.

El piloto viene de terminar 2° en la tabla general de la F2 con 192 puntos, buen desempeño que le valió quedarse con la butaca que liberó Liam Lawson, quien conducirá para RedBull el 2025.

Un sueño hecho realidad para Hadjar, sin embargo, en los últimos días ha resurgido una entrevista donde el galo sorprendió a todos el 2023 al nombrar al “Mejor Piloto de Todos los Tiempos”, eligiendo nada más y nada menos que el rival de Verstappen, Lewis Hamilton.

¿Qué dijo Isack Hadjar sobre Lewis Hamilton?

En una entrevista dada el año 2023 para el sitio oficial de la Fórmula 2, Isack Hadjar, dijo “Crecí viéndole. Desde que tenía tres años, siempre he sido un fan suyo y le he apoyado durante sus siete títulos. Estaba muy feliz animando al piloto que lo estaba ganando todo y que es el más completo ahí fuera. Desde que empecé en monoplazas, Lewis era el piloto a batir y la referencia para mí, por lo que siempre lo he visto como el mejor de todos los tiempos”.

Las declaraciones del húngaro-francés no quedaron ahí y dijo “Me encanta y me inspira en todo lo que hago. Cuando empecé en monoplazas, entendí lo bueno que era, porque cuando tú empiezas en karting y ves Fórmula 1, no sabes realmente lo que es pilotar un coche real. Cuando empecé a mirarle seriamente, sabía que este tipo era demasiado bueno”.

Finalmente, el actual RB cerró eligiendo las dos carreras que más le marcaron de Hamilton, señalando que “Hay varias carreras que me gustaría subrayar. Una fue cuando estaba luchando ante Vettel en 2018 y la vuelta de clasificación que hizo para llevarse la Pole en Singapur fue bastante especial. Brasil 2021, ese fin de semana fue increíble, aunque yo ya estaba animando un poco a Red Bull. Estuvo a otro nivel ese fin de semana, creo que fue el mejor de toda su carrera”.