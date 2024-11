Williams Alarcón nuevamente se robó las miradas en la liga transandina. El volante chileno de 23 años marcó un nuevo golazo por Huracán y se llenó de elogios por su presentación ante Atlético Tucumán.

Pese a que el elenco del formado en Colo Colo cayó por 4-2, los hinchas del globo solo tuvieron palabras de agradecimiento por lo realizado por el seleccionado nacional. “Pedíamos que liberen a Willy. Que pedazo de tiro libre chileno querido. Este gol va para los especiales de fin de año. Lo que hizo es una maravilla”, indicaron en la transmisión de Habla Huracán.

Sin embargo, la derrota impidió que Huracán pudiera pasar a la punta de la liga transandina por lo que sigue de líder el Vélez de Gustavo Quinteros. Lo que desató el reclamo por la ausencia del otro chileno del equipo como Rodrigo Echeverría.

“Se notó la falta de Hernán Galíndez y Rodrigo Echeverría. El equipo pudo llegar al empate con una genialidad de Williams Alarcón. Pero sobre el final nos quedamos con las manos vacías y ahora hay que buscar dar vuelta la página la próxima fecha”, apuntaron.

¿Por qué Williams Alarcón no juega por Chile?

El futbolista Williams Alarcón reveló que el 12 de noviembre sintió una molestia y los exámenes indicaron que tenía un desgarro de grado uno. Ante esto, el cuerpo médico de la Roja decidió dejarlo fuera de la convocatoria para noviembre ante Perú y Venezuela.

“Yo no me bajé de la selección. Aún sigo desgarrado y por eso me infiltré para poder jugar”, confesó Alarcón recalcando que al no estar al 100% no puede vestir la camiseta de Chile. Por su parte Gareca recalcó que el jugador sigue teniendo las puertas abiertas para las próximas citaciones que ya serían en 2025.