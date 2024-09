“Si no fueras tan malo...”: Hinchas despedazan a figura de Argentina por paupérrimo rendimiento

La selección de Argentina ya se prepara para la fecha de Eliminatorias en septiembre ante Chile y Colombia. Sin embargo, la llegada de sus jugadores no ha estado ajena a polémicas.

En esta ocasión no contará sin figuras como Lionel Messi (lesionado) y Ángel Di María que se retiró de la selección y será homenajeado ante la Roja. El tema es que ahora se le dará la oportunidad al recambio, y asoman nombres como el de Alejandro Garnacho del Manchester United.

Sin embargo, el delantero de padre español y madre argentina, protagonizó un duro cruce con los hinchas de Los Diablos Rojos. Es que su nivel no fue de los mejores ante Liverpool y la caída por 3-0 solo desató la molestia contra el equipo. Por lo que decidieron atacar al jugador que hoy asoma como el heredero de Cristiano Ronaldo.

El tema es que un hincha publicó un compilado con todos los errores que ha cometido en el inicio de la Premier League. Entre ellos malos controles, defectuosas definiciones, simulaciones, y todo tipo de jugadas en las que “vendió humo”. El registro sumó más de 2 mil me gusta en X. Lo que provocó la respuesta de Garnacho.

“Estás perdiendo el tiempo de tu vida haciendo clips sobre mí”, escribió el delantero, que para evitar mayores molestias agregó una carita de risa en su comentario.

Pero esto no aminoró la réplica del furioso fanático. “Concéntrate en tu primer toque y regatear, imbécil. Si no fueras tan malo no tendría ningún video para publicar”, sentenció. El tema siguió escalando y hasta Garnacho borró su comentario.

Por lo que en su llegada a Argentina ahora solo se enfoca en las Eliminatorias y en su lucha por tener un puesto de titular. Lo que no pudo conseguir en la Copa América.

La formación de Argentina vs Chile

El elenco de Lionel Scaloni realiza sus primeros entrenamientos de cara a la doble fecha de Eliminatorias, primero de local ante la Roja y luego de visita frente a Colombia.

Ahora sin Lionel Messi y Ángel Di María, el nombre de Alejandro Garnacho asoma como clave en esta etapa de recambio. El delantero del Manchester United se perfila como titular al menos para el duelo ante Chile. Lo que será confirmado por el DT trasandino esta semana.