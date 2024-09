¿Quién transmite Francia vs Italia? TV o STREAMING del partido de la UEFA Nations League

Comienza la UEFA Nations League y en esta 1° fecha tendrá un partidazo de aquellos, en el cual dos potencias mundiales se enfrentan con la misión de iniciar con un triunfo. Francia recibe a Italia en uno de los duelos más atractivos de la fecha FIFA. Conoce la transmisión en TV y streaming.

La Azzurra más allá de haber ganado la Eurocopa en 2021, hace rato que no lo viene pasando bien. De hecho, no ha clasificado a los últimas dos Copa del Mundo. La UEFA Nations League es la oportunidad para comenzar a formar un nuevo equipo y recordar el motivo por el que tienen cuatro estrellas en su camiseta. Los galos serán locales y ante sus hinchas, no pueden dejar escapar puntos.

¿Quién transmite a Francia vs Italia en TV y streaming?

Este duelo de la UEFA Nations League será transmitido en televisión en ESPN, mientras que en streaming estará disponible a través de Disney+. Revisa las señales según el cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿A qué hora es el partido de la UEFA Nations League?

El encuentro entre Francia e Italia será este viernes 6 de septiembre a las 14:45 horas, en el Estadio Parque de los Príncipes de París, Francia.

Con Mbappé a la cabeza

En la última Eurocopa ambos seleccionados tuvieron suerte distinta. Francia quedó eliminada en la semifinal tras caer con España, que terminaría siendo la campeona. Italia logró superar su grupo a duras penas, para perder ante Suiza en octavos de final. Kylian Mbappé lidera a los galos, mientras la Azzurra busca al referente que pueda liderar a esta nueva generación.