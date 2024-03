El delantero portugués de 22 años, que llegó al Paris Saint-Germain esta temporada 2023-24 proveniente del Benfica, Goncalo Ramos, ya se mentaliza en la llave contra el Barcelona, por los cuartos de final de la Champions League. Esto a pesar de que aún faltan casi tres semanas.

En medio de la espera, y con la convicción de brillar ante los culés, el luso reveló el complicado momento que vivió hace sólo unos meses, situación que le ha impedido ser mayor aporte en el PSG.

En entrevista con Récord, Ramos contó que sufrió con un agresivo virus la primera quincena de diciembre, y recién pudo sacarse el cuadro gástrico agudo 20 días después.

“Tuve un mes de diciembre complicado. Empecé cogiendo un virus, que luego se convirtió en una infección de colon. Estuve 20 días sangrando y vomitando, sin poder comer y con fiebre muy alta”, dijo Ramos.

Perdió ocho kilos

Agregó que “acabé yendo al hospital cuatro o cinco veces y me pusieron un gotero. Perdí 8 kilos, y mientras me adaptaba a Francia, añadir esta desventura no ayudó”.

El luso complementó que “luego tuve que recuperar el peso a mitad de temporada, haciendo una intertemporada en enero, lo que no es fácil. Tuve suerte porque es un mes más tranquilo en competición, pero fue difícil volver a coger el ritmo tras perder tanto peso”.

Goncalo Ramos sentencia que “empecé el 10 de diciembre y no entrené hasta el 21. Tuve una recaída en Navidad, fui al hospital y hasta el 30 no volví a entrenar al cien por ciento”.

¿Cuándo juega el PSG contra Barcelona por Champions League?

Paris Saint-Germain visitará al Barcelona el miércoles 10 de abril, por la ida de los cuartos de final de la Champions League. La revancha será el 16 del mismo mes.