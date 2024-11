Temporada para el olvido la de Alexis Sánchez y Damián Pizarro en Udinese. Los chilenos no han podido ser partícipes del buen rendimiento del equipo y siguen en las sombras.

Alexis Sánchez se tomó su tiempo para decidir a principios de temporada. El Niño Maravilla tuvo varias opciones en Europa, pero decantó por el equipo que lo llevó al Viejo Continente.

Mientras tanto, Damián Pizarro venía con la opción de agarrar minutos en el club que ya lo había fichado a principio de año. Sin embargo, poco se ha podido mostrar en Italia.

Damián Pizarro y Alexis Sánchez en la foto del Udinese

Sin embargo, no hay plazo que no se cumpla, ni meta que no se logre. Pronto se asegura que Alexis Sánchez podría volver a las canchas. El Niño Maravilla tiene poco para estar de retorno.

Es por eso que vale la pena recalcar la foto que se tomó todo el equipo del Udinese. El cuadro italiano poso con un chaquetón oscuro y una polera abajo, en la típica foto de escuadra.

Alexis podría redebutar en el Udinese

En ella estuvieron presentes Damián Pizarro y Alexis Sánchez. Ambos jugadores en lados distintos de la fotografía con todo el plantel. Ambos, también, con una leve sonrisa en su rostro.

¿Cuándo podría volver Alexis Sánchez?

Todo indica que el Niño Maravilla podría estar de regreso al grupo a finales de noviembre, tras el parón de selecciones. De esta manera, podríamos tener Alexis Sánchez a fin de año jugando en la Serie A.