La llegada de Lionel Messi a Inter Miami no sólo revolucionó a la MLS y a Estados Unidos, sino también a la prensa argentina y a todos los comunicadores que viajaron de inmediato a Norteamérica para cubrir los detalles del nuevo desafío de su ídolo y campeón del mundo.

En ese contexto, el periodista Esteban Edul vivió un momento muy especial con la Pulga. El comunicador de ESPN acompañó a Messi a su segundo partido con la camiseta del Inter Miami, el duelo ante Atlanta United por la Leagues Cup, y aprovechó de hacerle un regalo personal.

Edul le entregó a Messi una camiseta del club donde juega su hijo. Después, el periodista se quebró cuando contó la experiencia a sus colegas de Equipo F: “Uno no puede estar en estas vallas con micrófono, porque no se les puede preguntar a los jugadores. Lo que sí le pude dar es algo que le había prometido a mi hijo”, dijo emocionado.

“Le había prometido que le iba a dar su camiseta cuando me vine. Es que no es fácil irse de casa 15 días, y yo le prometí que le iba a llevar una y él me iba a dar otra. Y me agradeció. Es la camiseta de su club, de Club Oeste, donde juega él y nos tratan muy bien a todos”, continuó.

Luego, en redes sociales, compartió la imagen del momento exacto en que Messi la recibió. “El mejor del mundo recibió la camiseta del Club Oeste de mi hijo Toto, que también es el mejor del mundo. Con humildad me lo agradeció y me hizo el padre más feliz del mundo”, tuiteó.

Todo sucedió en la previa del duelo entre Inter Miami y Atlanta United, que fue la primera titularidad del campeón del mundo en su nuevo equipo. Messi se lució con un doblete (anotó a los 8′ y 22′) y asistió a Robert Taylor, el otro goleador, en uno de sus dos tantos de la noche.