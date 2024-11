En el Betis, el entrenador chileno Manuel Pellegrini ha dado varias muestras de por qué llegó tan lejos en su carrera. Pero también ha recibido golpes duros, como el que sufrió el cuadro adiestrado por el Ingeniero en la UEFA Conference League.

En la cuarta fecha de la fase liguera, los béticos cayeron sorpresivamente por 2-1 ante el Mladá Boleslav de República Checa. Por supuesto que esa derrota desató un sinfín de críticas para Pellegrini. Pero también motivó un fustigamiento del experimentado entrenador hacia sus dirigidos.

“Una derrota muy inesperada. Teníamos la intención de sacar los tres puntos. El equipo hizo muy mal partido. No tuvimos llegadas. Si bien abrimos el marcador ya ellos llegaron antes con mucho peligro. El jugador siempre quiere, pero cuando no puede viene la impotencia”, manifestó Pellegrini para explicar la tarjeta roja que recibió el argentino Giovani Lo Celso.

La expulsión de Giovani Lo Celso. (Foto: Imago).

Agregó que “hay que buscar una solución, quedan dos partidos. Pero hay que salir de este bache futbolístico rápidamente porque nos vienen partidos complicados“. El siguiente desafío liguero de los verdiblancos será como visitante de la Real Sociedad.

“Me interesa que el equipo no toque fondo futbolísticamente. Me preocupa este bache futbolístico después de la vuelta del parón FIFA. El equipo no está dando la talla en ningún aspecto“, expresó Manuel Pellegrini. Una muestra de la creciente preocupación del DT.

Pellegrini admite un grave problema en el Betis tras una dura derrota en su carrera

Manuel Pellegrini sabe que el Betis sigue en carrera durante la temporada. Pero también está consciente de que el nivel del equipo debe ser muchísimo mejor para cumplir los objetivos trazados al inicio de la campaña.

“El jugador siempre quiere, pero se siente impotente. El bache futbolístico es fuerte en la parte defensiva como en la ofensiva: nos hacen goles y creamos pocas ocasiones”, manifestó el experimentado entrenador que dirigió también al Villarreal, al Málaga y al Real Madrid en el fútbol español.

Manuel Pellegrini sabe que no es fácil salir de este momento. (Joaquín Corchero | Imago).

Pero eso no fue todo. “Es el funcionamiento del equipo lo que se ha perdido. Estamos sin confianza, no nos sentimos seguros con el balón. Nos está faltando juego y ojalá lo recuperemos lo antes posible. Dos derrotas tras el parón FIFA que fueron inesperada. Lo que me preocupa es que fueron con una imagen futbolística muy mala“, sentenció Pellegrini.

Además de la caída ante el Mladá Boleslav, el Betis había sufrido una elocuente derrota frente al Valencia en la 14° fecha de La Liga de España. Todavía hay margen para revertir este desempeño tan deficiente. “Nos faltan jugadores creativos para tener más la posesión y hacer daño arriba. El problema está en los rendimientos individuales y las características”, zanjó Pellegrini. ¿Podrá remontar? El tiempo dirá…