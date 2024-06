Jugó uno que se enfrentará a Chile y hay ciertas conclusiones que sacar. Se trata de Canadá, representante de la Concacaf del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024. En esta ocasión, los de la hoja de arce se enfrentaron a Francia, en Burdeos.

Los partidos amistosos previos a la Eurocopa se han jugado notoriamente a un ritmo menor. La idea de las selecciones es no llegar con problemas físicos para la competencia internacional y, para ello, juegan con tranquilidad.

Pero, podríamos decir que si Francia anduvo a media máquina, eso no se notó en Burdeos. Los Bleus fueron, sobre todo en la segunda parte, un vendaval de ocasiones de gol y la presencia de dos ceros en el marcador fue simplemente algo increíble.

Si bien Francia no alineó a Kylian Mbappé desde el inicio, sí hay que decir que su equipo estaba integrado solamente de estrellas. Griezmann y Giroud en ofensiva, por ejemplo, deberían haber sido la receta para el gol. No fue así.

Conclusiones a sacar

Triste despedida ante su gente de Olivier Giroud. El delantero galo jugaba su último partido con la camiseta de la selección en su natal Francia y no pudo despedirse con lo que mejor hace, marcar.

¿Por qué no pudo Francia anotar? No solamente fue por errores en la definición. El cuadro galo falló en varias ocasiones de cara al arco, siendo Barcola uno de los agentes ofensivos más activos en la noche de Burdeos. Pero no fue sólo eso…

Resulta que Canadá se cierra bien. El equipo jugó con sus líneas más atrasadas y, de hecho, Alphonso Davies, la estrella canadiense, no pasó mucho en funciones ofensivas desde la banda izquierda.

Eso, sumado a un buen partido del portero Maxime Crepeau, hizo que los embates franceses no concluyeran en goles. Algo de suerte también acompañó a los canadienses, que pueden celebrar esta igualdad como una victoria.

No obstante, un pequeño pie de página para la actuación de los norteamericanos. Porque si la portería de Canadá no encajó goles, tampoco lo hicieron sus delanteros. Un equipo muy poco ofensivo y que buscó por medio del pelotazo a Jonathan David, pero que lo encontró poco y nada. Ua escuadra sin miedo a tocarla para el lado en vez de arriesgar. Un conjunto con transiciones lentas. En definitiva, Canadá empató sin goles, pero sigue sin infundir serio temor en el grupo de Copa América.