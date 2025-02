Alianza Lima y su entrenador, Néstor Raúl Gorosito, se preparan para la revancha contra Boca Juniors, por la segunda ronda previa de la Copa Libertadores, tras dar el batacazo y derrotar a los xeneizes por 1-0 en la ida de Perú.

En la previa del duelo pactado para este martes 25 de febrero, el Pipo se mostró muy preocupado y criticó la designación del árbitro chileno, Piero Maza, para dirigir el duelo en el estadio La Bombonera.

Es que Piero Maza dirigió hace sólo dos semanas el partido entre Alianza Lima y Nacional de Paraguay, en la clasificación de los peruanos con triunfo por 3-1.

“No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad que un árbitro te dirija dos partidos seguidos”, dijo molesto el otrora mediocampista de Universidad Católica.

Gorosito y Piero Maza: “Un miedo grande”

Pipo Gorosito sentenció que “me llama mucho la atención lo del referí, muchísimo, y ese es un miedo grande que tengo para ir a la cancha de Boca, mucho”.

En el duelo contra Nacional, Alianza se impuso con los goles de Kevin Quevedo (11′ y 55′) y Hernán Barcos (50′). El descuento fue de Orlando Gaona (15′). Piero Maza le mostró dos tarjetas amarillas al cuadro peruano y tres a los paraguayos.

Gorosito asumió la banca de Alianza Lima este 2025 tras su salida de Tigre el año pasado, dirigiendo hasta ahora seis encuentros con cuatro victorias, un empate y una derrota en el equipo limeño.

Cabe recordar que como jugador, Néstor Raúl Gorosito defendió la camiseta de la UC entre 1994 y 1995 y 1999-2001, además de sus pasos por River Plate, San Lorenzo, Swarovski Tirol de Austria, Yokohama Marinos de Japón y la selección argentina.

