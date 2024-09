El ex jugador de Universidad Católica y hoy entrenador se mostró seguro de que el Cacique no tendrá un buen papel en Copa Libertadores ante la Banda Sangre.

La expectativa y la ansiedad en los hinchas de Colo Colo es total a la espera del duelo que sostendrá ante River Plate, por los cuartos de final en la Copa Libertadores, por más que al otro lado de la Cordillera se empeñen en mirarlo en menos.

De hecho, los propios fanáticos de la Banda Sangre se encargan de decir públicamente que el duelo más importante de estos días es el Superclásico del sábado ante Boca Juniors, en vez de la serie ante el Cacique. Y en el ambiente es igual.

Prueba de ello es Néstor Raúl Gorosito, ex volante e ídolo de Universidad Católica, que actualmente está sin trabajo como entrenador, quien en conversación con La Tercera se encargó de “mirar en menos” a Colo Colo y no darle chances de avanzar en Copa Libertadores.

Gorosito entierra a Colo Colo en serie ante River

“No lo veo un enfrentamiento tan parejo. Para mí, River Plate está un escalón más arriba que Colo Colo. Pero bueno, después esto es fútbol y, en eso, puede pasar cualquier cosa. Normalmente, para mí, que no tengo la verdad absoluta, River está un escalón más arriba, sobre todo por la calidad de sus jugadores”, afirmó Pipo.

Además, Gorosito grafica la diferencia de River con Colo Colo en que el cuadro trasandino “tiene uno de los mejores planteles de Argentina y Sudamérica. Ha gastado muchísimo dinero en jugadores”, para luego describir cómo es que el cuadro de Marcelo Gallardo jugará ante los albos.

“Yo creo que será un equipo agresivo, que tratará de ganar, de someter al rival. River no irá a ver lo que hace el equipo chileno, saldrá a presionar, a buscar el partido. Después dependerá de Colo Colo meterlo en contra un arco o no. Pero será por capacidad de ellos, no porque River se vaya a defender”, sentenció.

¿Cuándo se juega este duelo?

El encuentro por la ida de los cuartos de final en Copa Libertadores, entre Colo Colo y River Plate, se disputará en la previa a Fiestas Patrias, este martes 17 de septiembre, desde las nueve y media de la noche en el Estadio Monumental.

