El ex entrenador de Universidad de Chile se molestó con una pregunta, luego de la derrota de Rosario Central en Copa Libertadores.

Una dura caída sufrió Rosario Central, que es dirigido por el ex técnico de Universidad de Chile, Miguel Ángel Russo, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los argentinos fueron derrotados por 1-0 por el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas, en un duelo clave por las aspiraciones de clasificar a los octavos de final de torneo, donde los brasileños ya están dentro.

Por lo mismo, la crítica fue fuerte con los dueños de casa, por lo que Miguel Ángel Russo puso la cara por el mal resultado, aunque vivió un tenso momento en la conferencia de prensa.

El entrenador, que llegó a las semifinales de Copa Libertadores 1996 con Universidad de Chile, no soportó el tono de una de las preguntas, por lo que se fue con todo en contra de un periodista.

Eduardo Vargas estuvo presente en la caída de Rosario Central. Foto: Club Atlético Mineiro.

La pelea de Russo con un periodista

“Cuando te fuiste el primer tiempo al descanso, sentiste que la habías sacado barata, por todo el juego que había tirado el Mineiro y lo que había costado responder”, explicó el periodista.

De inmediato la cara del técnico argentino mostró la molestia por el tono de la pregunta: “Mira, esto es tu opinión de ‘sacarla barata’, sacarla cara, me parece que el fútbol no es eso. En el fútbol cuando haces un análisis no son palabras. El fútbol es otra cosa”.

Pero el entrenador no se detuvo, pese a que el periodista se excusó asegurando que la frase es una definición popular de una jugada puntual, algo que nuevamente molestó a Russo.

“Pero ‘la sacaste barata, ‘la sacaste cara’, es tu opinión y es muy de periodista pobre. No es de periodista exclusivo y distinto. No es un término popular, es ofensivo. Listo, déjalo ahí. No quiero hablar más del tema”, finalizó.

Revisa la molestia de Miguel Ángel Russo:

