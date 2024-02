Pese a haber quedado fuera de la Europa League, el Real Betis todavía tiene competencia internacional con la UEFA Conference League. El equipo de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini avanzó a la ronda eliminatoria del torneo, por lo que aún tiene chances de meterse a pelear un título continental.

El Ingeniero ha hecho historia desde su arribo a los verdiblancos gracias a campañas que ha coronado con clasificaciones y una Copa del Rey. Para esta temporada el chileno espera dar un golpe a nivel europeo y buscará la gloria en el tercer certamen más importante a nivel de clubes por esas tierras.

Para lograrlo, este jueves tendrán que dar un golpe de categoría en su llave con el Dinamo Zagreb. En la previa del encuentro, Manuel Pellegrini habló en conferencia de prensa y no escondió su deseo de poder levantar la copa a mitad de año.

Manuel Pellegrini sueña en grande pero llama a la calma

Manuel Pellegrini sabe que esta temporada no ha sido la mejor, pero confía en levantar el rumbo en la segunda parte. El Ingeniero habló en la antesala del duelo con Dinamo Zagreb y dejó en claro que confía en una hazaña en la UEFA Conference League.

“La ilusión se mantiene intacta. Jugar en Europa es importante, nos hubiese gustado seguir en la Europa League, fue doloroso”, señaló. “La Conference es un tercer torneo que ha demostrado que, a medida que se acerca la final, es igual de importante que el resto. Nuestra intención es llegar lo más lejos posible”, agregó.

Para Manuel Pellegrini, más que cambiar el foco, la UEFA Conference League es un escenario tan importante como la Europa League. De hecho, recalcó que “la exigencia nunca varía”.

Fue tras ello que el Ingeniero dijo no mirar más allá de la llave eliminatoria con Dinamo Zagreb. “Si uno piensa hasta donde puede llegar, sería un error. Tenemos que pensar en el primer rival”.

Aunque pese a esto, reveló que pueden permitirse soñar en grande. “No sé porqué pensar en la semifinal y no en la final. No somos favoritos mientras no lo demostremos. No me pongo objetivos futuros”, sentenció.

Manuel Pellegrini y el Real Betis tendrán un duro desafío para meterse en los octavos de final de la UEFA Conference League. El Ingeniero espera conseguir la tarea de local y así definir todo como visitantes para buscar su lugar en la próxima ronda.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Real Betis esta temporada?

En lo que va de temporada 2023/24, Manuel Pellegrini ha dirigido un total de 33 partidos oficiales en el Real Betis. En ellos ha conseguido 14 triunfos, 11 empates y ocho derrotas.

¿Cuándo juega el Betis en la Conference League?

Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini jugará la eliminatoria de la UEFA Conference League. Este jueves 15 de febrero desde las 17:00 horas recibe al Dinamo Zagreb en el duelo de ida por un cupo en los octavos de final.

