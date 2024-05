El cierre de temporada para Manuel Pellegrini está siendo movido. El Betis tendrá que luchar hasta el final para ver si queda dentro de los equipos que irán directamente a Europa League o a Conference.

Betis está a dos puntos de la Real Sociedad, el último clasificado a la Europa League. Al mismo tiempo, están siendo asechados desde abajo por el Valencia y el Villarreal, que intentan darle algún premio a sus irregulares temporadas.

Pero el Ingeniero sabe de estas cosas. Por algo lleva más de 25 años dirigiendo en el extranjero, donde ha cosechado alegrías en casi todos los lugares por los que ha pasado. Sin duda, un gran logro.

Eso mismo pensaron en La Tercera, medio que entrevistó a Manuel Pellegrini con ocasión de su cierre de temporada con el Betis. “Si uno no tiene la capacidad mental de intentar aprender todos los días algo nuevo, creo que el camino está terminado. La exigencia es la misma y la capacidad de aprendizaje es una misión que uno tiene día a día”, señaló sobre su larga trayectoria en el extranjero.

Ideas en la cabeza del Ingeniero

Manuel Pellegrini todavía quiere seguir cosechando buenos momentos en Europa. Para el Ingeniero es vital poder clasificar a torneos internacionales con el Betis.

“Lo principal ahora es mantener la exigencia diaria. Lo más importante para mí es ganar el próximo partido con el Betis, poder clasificar a las copas de Europa. Mi carrera ha sido muy larga. Estoy entre los seis o siete técnicos que han dirigido más partidos en el mundo y eso me llena de orgullo. Pero como siempre digo, eso ya es pasado y uno no puede vivir del pasado”, enfatiza Pelle, quien pese al largo camino trazado, esquiva la pregunta sobre si es el mejor DT chileno de todos los tiempos.

“Yo tengo una profunda admiración por Fernando Riera y otros técnicos chilenos que han hecho una gran carrera. No creo que yo sea el indicado para decir si soy el mejor o no. Yo no vivo de las comparaciones ni de las alabanzas”, reacciona el Ingeniero.

Alexis estuvo en su órbita

Una de las cosas que más llamó la atención de la entrevista de Manuel Pellegrini, realizada por La Tercera, fue el momento en que se trató la temática de Alexis Sánchez y su calidad de libre a fin de esta temporada.

Pellgrini aseguró haber estado en conversaciones con el tocopillano, previo a su segunda experiencia en el Inter de Milán. “Tuve conversaciones con Alexis la temporada pasada antes de ir al Inter, teníamos algo conversado, pero él prefirió ir al Inter; ahora las cosas han cambiado. Estamos terminando la temporada”, enfatizó.

“Es un jugador que ha demostrado en su carrera, y son muy pocos los jugadores a nivel mundial que pueden jugar en el Manchester United, en el Arsenal, en el Inter, en todos los equipos que ha querido jugar. Es un jugador de primera línea del fútbol mundial, pero no sé si está dentro del presupuesto que tiene el Betis”, precisó.

Por último, se refirió al sensible tema de Claudio Bravo, que tiene un pie y medio fuera del Betis. “Claudio termina ahora su contrato acá. Veremos qué es lo que pasa a final de temporada. Ha tenido un año medio complicado, ya tiene 41 años. Veremos a final de temporada cuáles son las intenciones”, cerró