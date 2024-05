El ex portero de la U asegura que Medel está en otra sintonía este último tiempo, por lo que es muy difícil que ande peleando con sus compañeros.

Un complicado momento vive Gary Medel en Vasco da Gama, donde pasó de ser el capitán del equipo a no estar considerado, una vez se ejecutó la salida del técnico Ramón Díaz.

Un escenario que se puso más oscuro, luego de que han aparecido muchas versiones de episodios de violencia en la interna del camarín, donde desde varios medios cargan la mano con el Pitbull.

Lo más grave fue la denuncia sobre goles y hasta una mordida a un compañero juvenil en Vasco da Gama, Cauã Paixão, lo que encendió la polémica con el jugador, a quien apuntan para salir el equipo.

Si bien el propio Medel se defendió negando toda acusación en sus redes sociales, fue Johnny Herrera quien se puso los guantes para asegurar que “ya está muy viejo para eso”.

Medel vive un momento de fuertes acusaciones de parte de la prensa.

Herrera respalda a Medel en la polémica

El ex portero de Universidad de Chile y compañero en la Roja de Gary Medel, asegura que el jugador está en una edad que no anda preocupado de ese tipo de situaciones, porque ha encontrado la madurez, por eso no cree las versiones que se hablan desde Brasil.

“Yo creo que es mentira, porque metió un cambio de switch. De un tiempo a la fecha pegó una madurez importante en su vida, en su carrera, por su familia. La verdad no sé”, comentó Johnny Herrera en TNT Sports.

En esa misma línea apunta que el Pitbull ha mostrado otra cara en el último tiempo, donde está preocupado de su físico y de su familia, por eso le extrañan este tipo de cosas.

“Hubo un cambio grande, se puso mejor físicamente, con un cambio importante, le salió más pelo incluso. Entonces que se pegue una de esas, pelearse con un juvenil más encima, y pelear, ya está viejo para eso; es difícil de creer”, precisó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.