El ex futbolista chileno narró cómo se le ocurrió agregarle un símbolo "+" a su camiseta, cuando llegó Ronaldo al Inter de Milán.

Arquímedes gritó “Eureka” cuando se metió a una tina y descubrió cómo medir el volumen de un cuerpo irregular. Como ese hallazgo, hay otros que han surgido de las cabezas más variopintas de la humanidad. Una de ellas, de Iván Zamorano.

Actualmente, Bam Bam es protagonista de uno de los comerciales más repetidos en los canales de fútbol. Zamorano trabaja para la marca Betsson, la que, a su vez, auspicia al Inter de Milán.

Es por eso que fue entrevistado en el canal de la marca de casa de apuestas y el ex jugador y seleccionado chileno sacó a relucir nuevamente una de sus anécdotas favoritas.

Se trata de la vez que llegó Ronaldo al Inter de Milán y le robó la camiseta número 9. Ante esa pérdida, Zamorano reaccionó de una forma muy ingeniosa y terminó creando algo icónico.

¿Qué fue lo que hizo Iván Zamorano?

El ex jugador del Inter de Milán sufrió el despojo de su dorsal. Para cualquier futbolista, esto es algo de suma importancia, pues revela las prioridades dentro del camarín.

Como Ronaldo se ganó la 9, Iván Zamorano planeó algo novedoso. “Ronaldo la exigió y yo no tenía problema, si tenía que dársela a él, que era el mejor del mundo, obvio. Pero nosotros como futbolistas tenemos que estar constantemente reinventándonos”, partió explicando el chileno.

“Entonces, le dije al presidente, ‘¿puedo sumar números?’ y me dijo, ‘no hay problema, puedes jugar con la 27 o con la 18’. Pero yo quería ponerle un signo más. Me dijo: ‘no, pero eso no se puede'”, siguió narrando Bam Bam.

“Pero, finalmente, habló con el presidente de la Federación y me dio permiso para poner un signo +. Y esa fue una de las camisetas más vendidas en la historia del fútbol italiano”, concluyó Zamorano, artífice de una gran idea.