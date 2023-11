Gabriel Suazo tiene por delante una revancha personal ante Liverpool por la UEFA Europa League 2023-24. El ex Colo Colo recibirá con el Toulouse a los ingleses en Francia, dos semanas después de comerse un importante 5-1 en contra en la cancha de Anfield.

Más allá de la dolorosa derrota ante The Reds, lo que realmente marcó a Suazo en el partido pasado por el Grupo E fue una increíble ocasión de gol desperdiciada que pudo ser un valioso descuento para su equipo.

En la conferencia previa a este importante partido, el chileno afirmó ante los medios que “mi carrera en sí se ha tratado siempre de seguir hacia adelante. He pasado por momentos muy difíciles y la ocasión de Liverpool es un detalle a todo lo que me ha tocado vivir en mi carrera”.

“Siempre he dicho que el fútbol me ha enseñado más de la vida que la vida misma. El fútbol me ha enseñado a fortalecerme y a levantarme cada vez que me caigo. Cada vez que entro a un terreno de juego por más que juegue bien o mal, porque hay días en que no puedes tener un buen partido, siempre que entro dejo lo máximo de mí”, agregó.

En ese sentido, el formado e Colo Colo lanzó que “simplemente esa jugada, y tengo claro que jamás la voy a olvidar, me va a ayudar a crecer mucho como jugador y como persona”.

Además, se mostró feliz con volver a jugar nuevamente ante uno de los grandes de Inglaterra, afirmando que “de pequeño, en Chile los partidos de Premier League eran en la mañana y yo me levantaba a verlos. Ese significado tiene para nosotros”.

“Hoy estar acá, enfrentarlos y tener la convicción y ganas de poder ganar en nuestra casa, por qué no, tenemos la convicción. Sabemos que es difícil, lo tenemos claro, pero vamos a entrar a ganar”, concluyó Gabi Suazo.

¿Cuándo juega Toulouse ante Liverpool?

Toulouse de Gabriel Suazo enfrentará a Liverpool este jueves 9 de noviembre desde las 14:45 (hora de Chile) por la Europa League 2023-24.

¿Cuáles son los números de Gabriel Suazo en el Toulouse en este 2023-24?

El defensor chileno ha jugado un total de 14 partidos en esta temporada 2023-24, anotando un gol y entregando una asistencia en 1.070 minutos de juego.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.