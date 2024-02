Ex goleador de Everton provoca corte definitivo de Arriagada en Athletico Paranaense

Es un hecho. El chileno Luciano Arriagada no está en los planes del técnico de Athletico Paranaense, el colombiano Juan Carlos Osorio, y se verá obligado a buscar equipo para jugar en esta temporada 2024, según reportan desde Brasil.

El sitio partidario Trétis aseguró que el surgido en Colo Colo se reintegró a los entrenamientos tras su paso por la Selección Chilena Sub 23 en el Preolímpico de Venezuela, pero no está junto al Primer Equipo, sino que con los futbolistas no considerados por el DT.

“El Athletico eliminó de su plantilla profesional a los delanteros Petterson y Luciano Arriagada y a los centrocampistas Andrey y Danielzinho”, señala la publicación, la cual agrega que “el club aún evalúa qué decisión tomar en relación a cada jugador”, pero que el chileno “debería ir a préstamo“.

¿Por qué Arriagada no seguirá en Paranaense?

Más allá del gusto (o no) del actual entrenador del Furacão, hay un tema no menor en el equipo, y son los cupos de futbolistas extranjeros, los cuales hoy tiene completos, con una de sus últimas incorporaciones, Lucas Di Yorio, ex goleador del Everton de Viña del Mar.

Por si fuera poco, además del artillero argentino, el Paranaense relega a Arriagada para tener en sus filas al uruguayo Gonzalo Mastriani, quien viene de descender con América Mineiro, equipo que eliminó de manera humillante a Colo Colo en Copa Sudamericana.

¿Cómo ha sido el paso del delantero?

Desde su llegada a Brasil, en enero de 2023 tras quedar libre en el Cacique, apenas suma un puñado de minutos con el elenco de Curitiba, donde sólo vio acción en torneos locales.

Luciano Arriagada sólo tiene en su haber un total de 257 minutos en cancha durante 14 encuentros, donde sólo convirtió un gol, sin realizar asistencias, con una tarjeta amarilla que recibió.

